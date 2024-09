ForwardX kündigt seine Partnerschaft mit der Optiscan Group als ihren strategischen Vertriebspartner in Finnland, Schweden und den übrigen nordischen Ländern an BEIJING, 16. September 2024 /PRNewswire/ - ForwardX Robotics, Asiens größter Anbieter von bildverarbeitungsbasierten AMR-Lösungen, ist stolz darauf, seine strategische Partnerschaft mit der Optiscan Group als offiziellem Vertriebspartner in Finnland …