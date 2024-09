Der Kursschub nach oben hält an!

Diese hervorragenden Aussichten haben sich in eine Aufwärtssequenz umgemünzt. Bereits Ende September 2023 trugen die Marktteilnehmer zu einem Start der Sequenz bei, die aktuell immer noch intakt erscheint. Von Ende März 2024 bis Ende Juni wurde der Trend durch eine Seitwärtsrange unterbrochen. Aktuell befindet sich der Aktienkurs leicht in der oberen Hälfte des Aufwärtstrends und testet den Widerstand bei 279,10 Euro, der am Tag der Veröffentlichung der Zahlen zum 1. August markiert wurde. Kann dieser Widerstand überwunden werden, wartet um das Niveau bei 289,30 Euro eine härtere Nuss auf die Kursentwicklung. An diesem Niveau wurde am 24. Januar 2020 das Allzeithoch erreicht. Im Vergleich zu damals war fundamental betrachtet die betriebswirtschaftliche Leistungsfähigkeit geringer. Vom Gewinn aus dem Jahr 2019 getragen, ereilte dem Unternehmen 2020 die Coronakrise. Der Gewinn 2019 bei 9,23 Euro pro Aktie sank in 2020 auf 2,63 Euro und hatte den Kurseinbruch im Vorfeld zur Folge. Aktuell bewegen sich die erwarteten Gewinne im Zeitabschnitt 2024 bis 2026 im Schnitt um 50 Prozent über dem Rekord aus dem Jahr 2019. Testet MTU das Allzeithoch bei 289,30 Euro, ist die Ertragskraft also um 50 Prozent höher. Dadurch könnte das Hoch dieses Mal aus heutiger Sicht überwunden werden.

MTU Aero Engines AG (Tageschart in Euro) Tendenz: