Vielerorts Feiertag - Hang Seng wenig bewegt

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - In Asien wurde am Montag an den meisten wichtigen Handelsplätzen nicht gehandelt. Feiertagsbedingt pausiere der Handel an den Börsen in Japan, Südkorea sowie auf dem chinesischen Festland. Gehandelt wurde zum Beispiel in Hongkong und an der Börse in Australien. An diesen Börsen ergab sich ein durchwachsenes Bild mit relativ wenig Bewegung.

Der Hang Seng gab in Hongkong um 0,07 Prozent auf 17.356,08 Punkte nach. Die Erwartungen, dass die US-Notenbank Fed in dieser Woche eine erste Zinssenkung vornehmen wird, wurde durch Anzeichen einer anhaltenden Flaute in Chinas Wirtschaft gedämpft. Frische Daten zeigten, dass sich die chinesische Wirtschaftsentwicklung im August auf breiter Front abgeschwächt hat.

Am Wochenende veröffentlichte Daten zur Industrieproduktion und zum Konsum fielen allesamt schlechter aus als von Experten erwartet. Das Wachstumsziel der Regierung von fünf Prozent im laufenden Jahr sei ohne ein riesiges Stimulationspaket nicht mehr zu erreichen, sagte Raymond Yeung, Chefvolkswirt für Großchina und Australien bei der New Zealand Banking Group.

Etwas besser als der Hang Seng zeigte sich der australische Leitindex S&P/ASX 200 , der am Montag in Sydney 0,27 Prozent auf 8121,60 Punkte zulegen konnte./tih/stk