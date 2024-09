Spearmint informiert über aktuelle Entwicklungen bezüglich Lithium im Clayton Valley (Nevada)

16. September 2024 / IRW-Press / Spearmint Resources Inc. (CSE: SPMT) (OTC Pink: SPMTF) (FWB: A2AHL5) (das „Unternehmen“ oder „Spearmint“) möchte über aktuelle Entwicklungen bei unseren Nachbarn im Clayton Valley im US-Bundesstaat Nevada informieren. Am 10. September 2024 teilte SLB (ehemals Schlumberger) mit, dass „… es seine Lösung für eine nachhaltige groß angelegte Lithiumproduktion in seiner Demonstrationsanlage im Clayton Valley in Nevada unter Beweis gestellt hat, die darauf ausgelegt ist, die Markteinführung von Lithiumprodukten aus verantwortungsvollen Quellen zu beschleunigen. Die firmeneigene integrierte Lösung verbindet das Fachwissen von SLB zu Untertagebetrieben mit der an der Oberfläche angesiedelten Technik fortschrittlicher Verfahren, zu denen auch die direkte Lithiumextraktion (DLE) gehört. Sie produziert Lithium 500-mal schneller als herkömmliche Methoden und benötigt dabei nur 10 Prozent der Fläche. Die Pilotanlage, die nur etwa ein Zehntel der Aufstellfläche einer kommerziellen Anlage benötigt, erreichte eine verifizierte Gewinnungsrate1 von 96 % Lithium aus der Sole… Die herkömmliche Alternative zur Gewinnung von Lithium aus Sole in großem Maßstab ist das Verdunstungsverfahren. Dieses Verfahren bedarf nicht nur einer erheblichen Fläche, sondern führt auch zu einem massiven Wasserverlust. Salz, unterirdische Minerale und die eingesetzten Chemikalien bleiben an der Oberfläche zurück, was Auswirkungen auf die Biodiversität und die Umwelt hat. Die nachhaltige Lithiumproduktionslösung von SLB verbessert die Nachhaltigkeit durch die Reduzierung des Wasserverbrauchs. Das firmeneigene Verfahren führt außerdem die verbrauchte Sole oder die Sole mit verringerter Lithiumkonzentration nach der Aufbereitung und Abtrennung des Lithiums zurück zur Quelle... Die gesamte SLB-Lösung - von der Gewinnung des Lithiums aus der Sole bis zur Umwandlung in Lithiumkarbonat in Industriequalität - beansprucht nur wenige Stunden. Im Vergleich dazu können Verdunstungsmethoden bis zu 18 Monate in Anspruch nehmen und haben eine viel geringere Gewinnungsrate von 50 Prozent oder weniger.“

James Nelson, President von Spearmint Resources, erklärt: „Wir möchten SLB und Pure Energy zu ihrer harten Arbeit und ihrem Erfolg bei diesem bedeutenden und skalierbaren Meilenstein in der Lithiumproduktion gratulieren. Das Erreichen eines solchen Effizienzniveaus bei der Lithiumproduktion auf einer so geringen Fläche im Vergleich zur bestehenden Verdunstungsmethode ist wirklich ein Wendepunkt für die Lithiumerschließung im Clayton Valley (Nevada). Spearmint verfügt über eine beträchtliche Liegenschaft im Clayton Valley, die sich auf vier separate Projekte erstreckt, die sowohl Lithium-Sole- als auch Lithium-Tonstein-Vorkommen aufweisen. Spearmint verfügt aktuell über eine Genehmigung des BLM für 4 weitere Bohrlöcher auf dem Lithium-Tonstein-Projekt McGee und ist zuversichtlich, was die Zukunft für die Lithium-Stakeholder im Clayton Valley bereithält.“