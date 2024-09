Eurokurs steigt über 1,11 US-Dollar - Yen auf Jahreshoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag über 1,11 US-Dollar gestiegen. Die Gemeinschaftswährung profitierte am Morgen von einer Dollar-Schwäche und stieg bis auf 1,1114 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit etwa einer Woche. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1081 Dollar festgesetzt.

Am Devisenmarkt wird fest damit gerechnet, dass die US-Notenbank Fed am kommenden Mittwoch zum ersten Mal seit der Inflationswelle die Zinsen senken wird. Aus den Reihen der Fed gab es klare Hinweise auf eine Zinssenkung. Nur das Ausmaß und die Abfolge künftiger Zinsschritte haben die Währungshüter offen gelassen und die Entscheidung von der weiteren Entwicklung von Konjunkturdaten abhängig gemacht.