Gold auf Allzeithoch bei 2.587 $/oz

Der Goldpreis steigt am Freitag im New Yorker Handel von 2.566 auf 2.578 $/oz. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter zulegen und notiert aktuell mit 2.587 $/oz mit einem Anstieg von 18 $/oz auf einem neuen Allzeithoch. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit freundlicher.

16.09.24: Zwei deutsche Kriegsschiffe fahren trotz Warnungen aus China erstmals seit 20 Jahren durch die Taiwanstraße (Quelle: N-tv.de 13.09.24).

Kommentar: Nachdem sich Deutschland gegen Russland positioniert hat (Außenministerin Annalena Baerbock: „Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland“ (27.01.23) stellt sich Deutschland mit dieser symbolischen Aktion an die Seite der USA, die den Konflikt mit China seit August 2022 eskalieren.

12.09.24: „US-Elite-Soldaten trainieren für Taiwan-Invasion“ (Quelle: Bild.de).

20.04.24 USA und Philippinen führen eine gemeinsame Militärübung im Südchinesischen Meer durch. Der Experte für das Beziehungsgeflecht China, Taiwan, USA Wen-ti Sung bemerkt, dass beide Länder „immer näher an die Straße von Taiwan“ heranrücken (Quelle: Bild.de 20.04.24).

08.04.24 Die USA und mehrere Verbündete organisieren ein Militärmanöver im Südchinesischen Meer (Quelle: n-tv.de 07.04.24).

06.04.24 US-Finanzministerium warnt China vor erheblichen Konsequenzen bei der Unterstützung Russlands (Quelle: n-tv.de 06.04.24).

22.03.24 Bild.de: „Zeitpunkt steht“. „USA sicher: China plant Krieg gegen Taiwan“. „China bereitet die Invasion Taiwans in den nächsten drei Jahren vor“ (22.03.24).

03.08.23: USA gibt erstmals Waffen aus eigenen Beständen an Taiwan ab.

06.06.23: Ein US-Lenkwaffenzerstörer und eine kanadische Fregatte fahren in einem gemeinsamen Manöver durch die Meerenge zwischen China und Taiwan, um China zu provozieren.

20.04.23: US-Kriegsschiff „USS Milius“ durchquert das Meeresgebiet zwischen China und Taiwan und heizt den Konflikt zwischen China und Taiwan weiter an.

27.02.23: US-Flugzeugträger USS Nimitz kreuzt im Südchinesischen Meer, um China zu provozieren.

03.08.22: Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi besucht Taiwan.



Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis steigt der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar auf ein neues Allzeithoch (aktueller Preis 75.000 Euro/kg, Vortag 74.521 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.