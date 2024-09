AKTIE IM FOKUS MTU korrigieren nach Verkaufsempfehlung und jüngster Rally Nach einer Verkaufsempfehlung der Citigroup sind die Aktien von MTU sehr schwach in die Woche gestartet. Die Papiere des Triebwerkherstellers verloren am Montagmorgen bis zu 3,6 Prozent, drehten dann aber an der 21-Tage-Durchschnittslinie wieder …