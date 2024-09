Acht Verletzte nach Beschuss westrussischer Stadt Belgorod

BELGOROD (dpa-AFX) - Beim Beschuss der westrussischen Großstadt Belgorod an der Grenze zur Ukraine sind nach offiziellen Angaben acht Menschen verletzt worden. "Eine der Verletzten ist im kritischen Zustand, die übrigen haben mittelschwere Verletzungen davongetragen", schrieb der Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow auf seinem Telegramkanal. Ein privates Wohnhaus und "mehr als 15 Fahrzeuge" seien durch den Beschuss der ukrainischen Streitkräfte am Montagmorgen ausgebrannt.

Russlands Militär schweigt



Das russische Militär, das gewöhnlich die Abwehr ukrainischer Angriffe für sich in Anspruch nimmt, machte keine Angaben zu nächtlichen oder morgendlichen ukrainischen Attacken im Gebiet Belgorod. Belgorod liegt in der Nähe der ukrainischen Großstadt Charkiw, in der erst am Vortag durch einen erneuten russischen Bombenangriff ein Mensch getötet und mehr als 40 Personen verletzt wurden.

Russland überzieht seit Beginn des von Präsident Wladimir Putin befohlenen Angriffskriegs gegen die Ukraine systematisch das Gebiet des Nachbarlands mit Drohnen-, Raketen- und Bombenangriffen. Regelmäßig werden dabei auch Städte und andere zivile Objekte getroffen. Allerdings klagen auch die russischen Grenzregionen zunehmend über Beschuss von ukrainischer Seite aus. Die Opfer und Schäden stehen aber in keinem Verhältnis zu den von Moskau auf der Gegenseite angerichteten Zerstörungen./bal/DP/zb