Showtime am Mittwoch: Fed vor Zinssenkung – so könnten die Weltmärkte reagieren

Die US-Notenbank wird wahrscheinlich auf ihrer Sitzung am 18. September beschließen, mit der Senkung der Zinssätze zu beginnen. Laut dem CME FedWatch-Tool prognostizieren Zinshändler eine 41-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Senkung um einen Viertelpunkt und eine 59-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Senkung um einen halben Punkt voraus.

In den letzten zehn Jahren oder länger gingen Investoren in der Regel mit einem relativ klaren Signal über die Höhe der erwarteten Zinsänderung in die Fed-Sitzungen, sagte Kathy Jones, Chefstrategin für festverzinsliche Wertpapiere am Schwab Center for Financial Research, gegenüber MarketWatch. Diesmal herrscht entschieden weniger Klarheit. "Abgesehen davon wird es ein wenig verrückt, diese Besessenheit von 25 oder 50 Basispunkten", sagte Jones.