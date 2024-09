Klaus-Peter Stöppler als TOP INTERIM 2024 ausgezeichnet (FOTO)

München (ots) - Klaus-Peter Stöppler ist erfahrener Executive Interim Manager

mit über 35 Jahren Expertise in den BranchenBauwirtschaft, Immobilien-, Energie-

und industrieller Mittelstand und bietet seine umfassende Kompetenz im

Bauprojektmanagement für Interim-Mandate und Gremienarbeit an. Stöppler, der

durch seine erfolgreiche Tätigkeit in leitenden Positionen sowie als

strategischer Berater bekannt ist, unterstützt Unternehmen in Phasen der

Strategie, Transformation, Leaderhip und Effizienzsteigerung. Nun wurde er von

der BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland als TOP INTERIM 2024

ausgezeichnet.



"Mit einer fundierten Karriere, die vom Handwerksmeister über das

Bauingenieurstudium bis hin zur Geschäftsführung reicht, bringt Klaus-Peter

Stöppler eine außergewöhnliche Bandbreite an Fähigkeiten mit. Als

Geschäftsführer und Interim-Manager hat er in den letzten 15 Jahren zahlreiche

Projekte in verschiedenen Branchen erfolgreich geleitet. Dabei hat er nicht nur

die strategische Neuausrichtung von Unternehmen geprägt, sondern auch komplexe

Bauprojekte von der Konzeption bis zur Fertigstellung realisiert. Es ist uns

eine Freude und Ehre ihn als TOP INTERIM 2024 auszuzeichnen" - so Kajetan

Brandstätter, Präsident der BVMID- Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland.









In seiner Rolle als Interim-Manager und digitaler Vorreiter hat Klaus-Peter

Stöppler eine Vielzahl von Unternehmen durch anspruchsvolle

Transformationsprozesse geführt. Als Koautor des Fachbuchs "KI als

Businessbooster für Unternehmen" beleuchtet er die Anwendung von Künstlicher

Intelligenz im Bauprojektmanagement. Besonders hervorzuheben ist seine Rolle als

Treiber der digitalen Transformation, bei der er unter anderem die Einführung

von Building Information Modeling (BIM) und die Einführung einer individuellen

Softwarelösungmittels agilem Projektmanagement maßgeblich vorangetrieben hat.

Diese Innovationen haben zu signifikanten Effizienzsteigerungen und einer

nachhaltigenWettbewerbsfähigkeit der von ihm betreuten Unternehmen geführt.



Zertifizierter Aufsichtsrat und Beirat



Klaus-Peter Stöppler ist nicht nur in der operativen Unternehmensführung

erfolgreich, sondern auch als Mitglied in verschiedenen Gremien. Er besitzt das

Zertifikat "Qualifizierter Aufsichtsrat" der Deutschen Börse AG und ist Mitglied

mehrerer Verbände, darunter die Dachgesellschaft Deutsches Interim Management

e.V. (DDIM) und des Diplomatic Council (UNO reg). Seine breite Vernetzung

ermöglicht es ihm, in herausfordernden Situationen die richtigen Experten an

Bord zu holen und nachhaltige Lösungen zu entwickeln.



Erfolgreiche Mandate und Projektreferenzen



Zu den herausragenden Projekten in seiner Laufbahn zählen unter anderem die

erfolgreiche Standortentwicklung und -konsolidierung für die Torqeedo GmbH in

Gilching sowie die strategische Neuausrichtung der KLH Gruppe in Hannover. In

beiden Fällen konnte Stöppler durch gezieltes Krisenmanagement und eine klare

Kommunikationsstrategie signifikante Verbesserungen in der Projekt- und

Unternehmensperformance erzielen.



Ein nahbarer und verbindlicher Manager



Stöppler zeichnet sich durch eine hohe Belastbarkeit und analytische Fähigkeiten

aus, die ihn in die Lage versetzen, auch in kritischen Unternehmenssituationen

lösungsorientiert zu agieren. Dabei legt er großen Wert auf eine transparente

und verbindliche Kommunikation, die Vertrauen schafft und Widerstände abbaut.

Dies hat ihm nicht nur die Anerkennung seiner Auftraggeber, sondern auch die

Loyalität seiner Teams eingebracht.



Über Klaus-Peter Stöppler



Klaus-Peter Stöppler ist ein erfahrener Interim-Manager auf C-Level Ebene mit

einem klaren Fokus auf Bauprojektmanagement und Unternehmensführung. Mit mehr

als 35 Jahren Berufserfahrung in verschiedenen Branchen und einer umfassenden

Expertise in der digitalen Transformation, Strategieentwicklung und

Krisenbewältigung, unterstützt er Unternehmen in herausfordernden Phasen. Er ist

zertifizierter Aufsichtsrat und engagiert sich aktiv in mehreren Verbänden.



Über die BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland



Die BVMID setzt sich für die Stärkung wirtschaftlicher, sozialer sowie

politischer Interessen mittelständischer Unternehmen ein. Mit einem Netzwerk aus

Experten, Partnern und Entscheidungsträgern, bringt die BVMID Menschen

unterschiedlicher Branchen zusammen. Darüber hinaus pflegt die BVMID Beziehungen

zu Politik, Bildungsträgern und Medien, um den Mittelstand krisenfest für die

Zukunft aufzustellen.



Pressekontakt:



Klaus-Peter Stöppler

Menzinger Straße 14

80638 München

Tel.: +491791404606

E-Mail: mailto:k.stoeppler@bau-interim.com



---



BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland

Rundfunkplatz 2

80335 München

+49 89 540 35 91-0

mailto:zentrale@bvmid.de

https://bvmid.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172454/5864921

OTS: BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland





Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Deutsche Boerse Aktie Beiträge: 281 Beiträge: Fokus auf Transformation und DigitalisierungIn seiner Rolle als Interim-Manager und digitaler Vorreiter hat Klaus-PeterStöppler eine Vielzahl von Unternehmen durch anspruchsvolleTransformationsprozesse geführt. Als Koautor des Fachbuchs "KI alsBusinessbooster für Unternehmen" beleuchtet er die Anwendung von KünstlicherIntelligenz im Bauprojektmanagement. Besonders hervorzuheben ist seine Rolle alsTreiber der digitalen Transformation, bei der er unter anderem die Einführungvon Building Information Modeling (BIM) und die Einführung einer individuellenSoftwarelösungmittels agilem Projektmanagement maßgeblich vorangetrieben hat.Diese Innovationen haben zu signifikanten Effizienzsteigerungen und einernachhaltigenWettbewerbsfähigkeit der von ihm betreuten Unternehmen geführt.Zertifizierter Aufsichtsrat und BeiratKlaus-Peter Stöppler ist nicht nur in der operativen Unternehmensführungerfolgreich, sondern auch als Mitglied in verschiedenen Gremien. Er besitzt dasZertifikat "Qualifizierter Aufsichtsrat" der Deutschen Börse AG und ist Mitgliedmehrerer Verbände, darunter die Dachgesellschaft Deutsches Interim Managemente.V. (DDIM) und des Diplomatic Council (UNO reg). Seine breite Vernetzungermöglicht es ihm, in herausfordernden Situationen die richtigen Experten anBord zu holen und nachhaltige Lösungen zu entwickeln.Erfolgreiche Mandate und ProjektreferenzenZu den herausragenden Projekten in seiner Laufbahn zählen unter anderem dieerfolgreiche Standortentwicklung und -konsolidierung für die Torqeedo GmbH inGilching sowie die strategische Neuausrichtung der KLH Gruppe in Hannover. Inbeiden Fällen konnte Stöppler durch gezieltes Krisenmanagement und eine klareKommunikationsstrategie signifikante Verbesserungen in der Projekt- undUnternehmensperformance erzielen.Ein nahbarer und verbindlicher ManagerStöppler zeichnet sich durch eine hohe Belastbarkeit und analytische Fähigkeitenaus, die ihn in die Lage versetzen, auch in kritischen Unternehmenssituationenlösungsorientiert zu agieren. Dabei legt er großen Wert auf eine transparenteund verbindliche Kommunikation, die Vertrauen schafft und Widerstände abbaut.Dies hat ihm nicht nur die Anerkennung seiner Auftraggeber, sondern auch dieLoyalität seiner Teams eingebracht.Über Klaus-Peter StöpplerKlaus-Peter Stöppler ist ein erfahrener Interim-Manager auf C-Level Ebene miteinem klaren Fokus auf Bauprojektmanagement und Unternehmensführung. Mit mehrals 35 Jahren Berufserfahrung in verschiedenen Branchen und einer umfassendenExpertise in der digitalen Transformation, Strategieentwicklung undKrisenbewältigung, unterstützt er Unternehmen in herausfordernden Phasen. Er istzertifizierter Aufsichtsrat und engagiert sich aktiv in mehreren Verbänden.Über die BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in DeutschlandDie BVMID setzt sich für die Stärkung wirtschaftlicher, sozialer sowiepolitischer Interessen mittelständischer Unternehmen ein. Mit einem Netzwerk ausExperten, Partnern und Entscheidungsträgern, bringt die BVMID Menschenunterschiedlicher Branchen zusammen. Darüber hinaus pflegt die BVMID Beziehungenzu Politik, Bildungsträgern und Medien, um den Mittelstand krisenfest für dieZukunft aufzustellen.Pressekontakt:Klaus-Peter StöpplerMenzinger Straße 1480638 MünchenTel.: +491791404606E-Mail: mailto:k.stoeppler@bau-interim.com---BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in DeutschlandRundfunkplatz 280335 München+49 89 540 35 91-0mailto:zentrale@bvmid.dehttps://bvmid.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/172454/5864921OTS: BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland