Kehrtwende bei Micron? Stock-Split bei Costco? Darauf kommt es diese Woche an!

Hierfür profitierte das Unternehmen auch von den Lieferkettenproblemen auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie, denn die sorgten bei Automobilherstellern für Produktionsausfälle und für Lieferschwierigkeiten bei Neuwagen. Das hat die Aufmerksamkeit auf die Instandhaltung von Gebrauchtfahrzeugen gerichtet. Auch in weniger langen Betrachtungszeiträumen hat AutoZone den US-Gesamtmarkt daher deutlich schlagen können.

Viele Anleger überschätzen bei ihrer Suche nach Wachstumswerten die Bedeutung von Technologieaktien. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel hierfür sind die Anteile des Einzelhändlers AutoZone, der sich auf den Handel mit Ersatzteilen von Fahrzeugen spezialisiert hat. In den vergangenen 10 Jahren verteuerte sich das Papier um 474 Prozent und konnte den US-Gesamtmarktindex S&P 500 damit deutlich schlagen.

Dank eines anhaltend überdurchschnittlichen Wachstums der Geschäfte – in den vergangenen Quartalen wuchs das Unternehmen auch nach dem Corona-Boom noch immer mit Wachstumsraten im hohen einstelligen Prozentbereich – blieb die Bewertung der Aktie moderat. Für das laufende Geschäftsjahr ist ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20 eingepreist. Das liegt zwar um rund 20 Prozent über dem Branchendurchschnitt, aber nur um 10 Prozent über dem langfristigen Mittel der Aktie.

Sollte AutoZone daher die Erwartungen der Analysten schlagen, könnte sich die Diskussion um eine mögliche Überbewertung der Aktie rasch erledigen. Die Konsensprognose für den Umsatz liegt mit 6,22 Milliarden US-Dollar rund 10 Prozent über dem Vorjahresergebnis. Beim Gewinn je Aktie wird mit 53,55 US-Dollar ein Gewinnwachstum von 15,3 Prozent erwartet.

Am Optionsmarkt liegt der Ball bei den Bullen, die mit einem Call-Anteil von 61,3 Prozent klar in der Überzahl sind. Allerdings ist das Volumen gehandelter Optionen angesichts eines Aktienkurses von 3.000 US-Dollar äußert gering – für einen Kontrakt am Geld legen Händler derzeit knapp 10.000 US-Dollar auf den Tisch. Das dürfte zumindest bei einigen Anlegern die Hoffnung auf einen Stock-Split der Aktie, für die eine Kursbewegung um 6,2 Prozent eingepreist ist, wecken.

Mittwoch, 25. September: Micron

Halbleiterunternehmen Micron wurde mit einem Plus von 6,5 Prozent seit dem Jahreswechsel sowohl vom Gesamtmarktindex S&P 500 als auch vom Halbleiterindex Philadelphia Semiconductor abgehängt, die sich im selben Zeitraum um knapp 20 Prozent verteuert haben – und das obwohl der Speicherchipspezialist als Zulieferer von Nvidia als KI-Gewinner gilt.

Wenigstens zeitweise konnte Micron diese Karte ausspielen und sich auf ein neues Allzeithoch bei 157,54 US-Dollar verteuern. Dann aber folgte eine Korrektur um 45 Prozent, denn die Konkurrenten Samsung und SK Hynix haben in den vergangenen Jahren nicht geschlafen und sind Micron in der Entwicklung beim Speicher mit hoher Bandbreite (HBM3E) vorausgeeilt und besitzen hier einen Vorsprung von mehreren Monaten. Das Unternehmen könnte seine Position als einer der wichtigsten Zulieferer von Nvidia daher an einen der beiden Südkoreaner einbüßen.

Das hätte weitreichende Folgen für die künftigen Gewinnaussichten sowie die Bewertung der Aktie. Aktuell rechnen Anleger damit, dass sich der Ertrag in 2025 gegenüber demjenigen des laufenden Geschäftsjahres von 1,23 auf 9,04 US-Dollar je Anteil mehr als versiebenfachen wird. Woher diese gewaltige Gewinnsteigerung kommen soll, ist mit Blick auf die Entwicklung der Speicherpreise jedoch unklar. Dazu kommt die Herausforderung, dass selbst ein EPS von 9 US-Dollar "nur" die Rückkehr auf das Niveau des Boomjahres 2022 bedeuten würde. Damals notierte die Aktie ebenfalls bereits zwischen 90 und 100 US-Dollar. Das nährt den Verdacht, dass Micron auch auf dem aktuellen Kursniveau deutlich überbewertet sein könnte.

Um diese Zweifel zu zerstreuen, wird CEO Sanjay Mehrotra den Anlegern ein möglichst gutes Ergebnis und einen noch besseren Ausblick präsentieren müssen, vor allem was die Erholung der Ertragslage angeht. Gegenwärtig erwarten Analysten einen Umsatz von 7,64 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 1,11 US-Dollar pro Aktie. Das wäre eine deutliche Steigerung gegenüber dem katastrophalen Vorjahresniveau, läge aber noch immer deutlich unter den im Geschäftsjahr 2022 erzielten Erlösen und Erträgen.

Angesichts der in den vergangenen Monaten scharfen Korrektur der Aktie sind Anleger am Optionsmarkt gewillt, auf nach der Ergebnispräsentation steigende Kurse zu wetten. Der Anteil von Call-Optionen beträgt 64,2 Prozent, der für Put-Kontrakte nur 35,8 Prozent. Gleichzeitig lässt die implizite Kursbewegung von 9,9 Prozent Unsicherheit erkennen – das ist mit Blick auf die Tatsache, dass die Aktie nach vier der letzten sechs Quartalsberichte gefallen ist, verständlich.

Donnerstag, 26. September: Costco

Die Aktie von Einzelhandelsriese Costco wird bereits seit geraumer Zeit als Kandidat für einen Aktiensplit gehandelt. Nun da sich die Anteile des Rivalen von Walmart bis auf 9 Prozent vierstelligen Kursen genähert haben, könnte es soweit sein, um das Papier wieder attraktiver für Privatanleger sowie den Optionsmarkt zu machen.

Dieser Diskussion ist eine in den vergangenen Jahren äußerst starke Performance vorausgegangen, die Aktie hat sich um knapp 220 Prozent verteuert. Allein in den vergangenen 12 Monaten ging es um 60 Prozent bergauf. Grund für das starke Kurswachstum ist das anhaltend überdurchschnittliche Wachstum vor allem im E-Commerce-Bereich – und dass ohne, dass das Unternehmen seine internationalen Expansionsmöglichkeiten bereits ausgeschöpft hatte. Zwar verfügt Costco im Ausland über einige Filialen, darunter auch in China und Europa, der mit Abstand wichtigste Markt ist aber unverändert der nordamerikanische Heimatmarkt.

Mit Blick auf die Bewertung der Aktie könnte Costco inzwischen in der Pflicht stehen, seinen geographischen Fußabdruck zu vergrößern, denn das Gewinn- hat nicht mit dem Kurswachstum mithalten können. Inzwischen liegen die Anteile bei allen relevanten Bewertungskennziffern um fast 50 Prozent über dem historischen Mittel. So beträgt beispielsweise das Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 56, während der Branchendurchschnitt bei rund 18 liegt.

Um Anleger möglichst von der Ankündigung eines Aktiensplits oder einer verstärkten internationalen Expansion unabhängig zu machen, sollte das Unternehmen die Schätzungen des Marktes daher möglichst weit übertreffen. Für den Umsatz wird ein Ergebnis von knapp 80 Milliarden US-Dollar geschätzt, während der Gewinn pro Aktie bei 5,07 US-Dollar landen soll. Gegenüber dem Vorjahresquartal entspräche das einer Steigerung von einem beziehungsweise 5 Prozent.

Am Optionsmarkt wird nicht damit gerechnet, dass es Costco gelingen wird, seine hohe Bewertung gegen Verluste zu verteidigen, denn mit einem Anteil von 57,6 Prozent überwiegen die Anleger, die sich gegen fallende Kurse abgesichert haben. Für die Aktie, die in den vergangenen sechs Quartalen dreimal stieg und ebenso häufig fiel, ist eine Kursbewegung von 4,6 Prozent eingepreist.

Weitere nennenswerte US-Quartalszahlen:

* Earnings per Share / Gewinn pro Aktie (Non-GAAP, bereinigt)

Stand: Freitag, 20. September, 22:15 Uhr (MESZ)

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion