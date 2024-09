Kundinnen und Kunden sparen bis zu 33 Prozent / Lebensmittel-Händler versüßt den September (FOTO)

Nürnberg (ots) -



Er versüßt uns tagtäglich in ganz unterschiedlicher Form das Leben: Zucker ist

aus einer Küche kaum wegzudenken, gehört in Backwaren und für viele auch in den

Kaffee. Der Lebensmittel-Discounter NORMA reduziert ab sofort die Preise auf

ausgewählte Zucker-Produkte der Eigenmarke SWEET FAMILY sowie SÜDZUCKER und

DIAMANT deutlich. Beim Feinen Zucker in der 1-Kilo-Packung sparen Kundinnen und

Kunden jetzt mehr als 33 Prozent und zahlen nur noch 99 Cent. Auch beim

Puderzucker, Würfelzucker und Gelierzucker sinken die Preise um bis zu 20

Prozent. Wer es gerne süß mag, kann jetzt beherzt zugreifen.



Mit der aktuellen Preissenkung im September gibt NORMA seinen Kundinnen und

Kunden einen deutlichen Kostenvorteil. Gerade im Sortiment der beliebten

Alltagsprodukte sind alleine in diesem Jahr mehr als 300 Artikel deutlich

günstiger geworden.







Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):



SWEET FAMILY Feiner Zucker, 1 kg

Bislang: 1,49 EUR

Jetzt: 0,99 EUR



SÜDZUCKER Feiner Rübenzucker, 1 kg

Bislang: 1,49 EUR

Jetzt: 0,99 EUR



DIAMANT Rübenzucker, 1 kg

Bislang: 1,49 EUR

Jetzt: 0,99 EUR



SWEET FAMILY Puderzucker, 250 g

Bislang: 0,49 EUR

Jetzt: 0,39 EUR



SÜDZUCKER Feiner Puder Rübenzucker, 250 g

Bislang: 0,49 EUR

Jetzt: 0,39 EUR



DIAMANT Puderzucker, 250 g

Bislang: 0,49 EUR

Jetzt: 0,39 EUR



SWEET FAMILY Würfelzucker, 1 kg

Bislang: 1,69 EUR

Jetzt: 1,29 EUR



SÜDZUCKER Würfel- Rübenzucker, 1 kg

Bislang: 1,69 EUR

Jetzt: 1,29 EUR



DIAMANT Würfelzucker, 1 kg

Bislang: 1,69 EUR

Jetzt: 1,29 EUR



SWEET FAMILY Gelierzucker, 500 g

Bislang: 0,99 EUR

Jetzt: 0,79 EUR



SÜDZUCKER Gelierzucker 2 plus 1, 500 g

Bislang: 0,99 EUR

Jetzt: 0,79 EUR



DIAMANT Gelierzucker 2:1, 500 g

Bislang: 0,99 EUR

Jetzt: 0,79 EUR



Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,

Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am

Markt.



Pressekontakt:



Katja Heck

NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG

Leiterin Kommunikation und Werbung

Manfred-Roth-Straße 7

D-90766 Fürth

mailto:k.heck@norma-online.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62097/5864971

OTS: NORMA





