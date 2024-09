Stärkster Taifun seit 75 Jahren trifft Shanghai

SHANGHAI (dpa-AFX) - Mit heftigem Regen und starken Böen hat Taifun "Bebinca" die chinesische Millionenstadt Shanghai lahmgelegt. Die Behörden stoppten den Fernzug- und Fährverkehr, sagten am Vormittag alle Flüge an den internationalen Flughäfen ab und sperrten Autobahnzufahrten, wie das chinesische Staatsfernsehen berichtete.

Der Tropensturm traf am Morgen (Ortszeit) auf die Metropolregion mit fast 25 Millionen Einwohnern. Berichte über Tote oder Verletzte sowie größere Schäden gab es zunächst nicht. Das Staatsfernsehen veröffentlichte Fotos von Alleen mit umgeknickten Bäumen. Auf chinesischen Online-Plattformen waren Videos von Gebäuden zu sehen, von denen Teile der Fassade auf die Straße fielen - in einem Fall verfehlten die Trümmer nur knapp einen Linienbus. Andere Videos zeigten, wie der Sturm Wellblechdächer davontrug oder sich Menschen wegen des starken Windes an Bäume klammerten.