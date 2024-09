Aktien Frankfurt Unsicherheit über Zinssenkung in den USA hält Kurse zurück Nach zuletzt drei starken Börsentagen in Folge ist der deutsche Leitindex Dax mit leichten Abgaben in die neue Börsenwoche gegangen. Das Ausbleiben von Impulsen, vor allem aber die Unsicherheit vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch, …