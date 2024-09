Ford Pro rückt die Produktivitätsvorteile seiner elektrifizierten Nutzfahrzeuge in den Mittelpunkt (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 6

Köln (ots) -- Erfolgreiche Nutzfahrzeugsparte von Ford zeigt in Hannover erstmals komplettelektrifizierte Fahrzeugflotte und ganze Bandbreite ihresDienstleistungsangebots- Neuer kompakte Elektro-Transporter Ford E-Transit Courier vervollständigt dieelektrifizierte Transit-Familie: Er ergänzt ausgestellten Modelle E-Transit,E-Transit Custom und Transit Connect PHEV und kann ab sofort bestellt werdenmit einer Reichweite von bis zu 300 km1, einer 43,5-kWh-Batterie und100-kW-Gleichstromladung- 16 Meter breite Powerwall visualisiert auf Ford Pro IAA-Stand eindrucksvollgroße Effizienzvorteile, die FordLiive als Uptime-Management-System bietet- Ford Pro Software baut mit neuer Funktion E-Switch Assist, die den Umstieg aufElektrifizierung von Flottenfahrzeugen erleichtert, sein Angebot an vernetztenDienstleistungen weiter ausFord Pro unterstreicht auf der IAA Transportation 2024 seine Rolle als EuropasMarktführer und sein Bekenntnis zur Elektrifizierung mit einer vollständigelektrifizierten Modellpalette und dem branchenweit umfassendsten Angebot anvernetzten Service-Dienstleistungen. Das umfangreiche Ford Pro-Angebot anbatterieelektrischen und Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen (PHEV) umfasst unter anderemden Kompakt-Van Ford E-Transit Courier, der ab sofort bestellt werden kann. DieBesucher des Ford Pro Standes in der Messehalle 13 bekommen auch die übrigenMitglieder der hochproduktiven und elektrifizierten Transit-Familie zu sehen:den Ford E-Transit, Europas meistverkauften Elektro-Transporter2 im2-Tonnen-Nutzlastsegment3, der nun mit einer Option für eine erhöhte Reichweiteerhältlich ist, den brandneuen Ford E-Transit Custom und den ebenfalls ganzneuen Ford Transit Connect PHEV. Auf der IAA Transportation feiert Ford Proaußerdem eine echte Premiere: Der neue Ford Ranger PHEV zeigt sich in derniedersächsischen Landeshauptstadt erstmals der Weltöffentlichkeit.Zahlreiche Ford Pro-Kunden profitieren bereits heute von den vernetztenEchtzeit-Dienstleistungen der Nutzfahrzeug-Sparte des Autoherstellers. Wie großdie Effizienzvorteile des Uptime-Management-Systems FORDLiive sind, führen FordPro Mitarbeiter in einem eigens installierten Liive-Center direkt auf der IAAvor. Mit der FORDLiive Powerwall, einer überdimensionierten, 16 Meter breiten,digitalen Leinwand wird dort eindrucksvoll visualisiert, wie das Ford Pro Teamdie Fahrzeugdaten und die Werkstattdaten der Ford-Händler nutzt, um proaktiv zuagieren und ungeplante Fahrzeugausfälle zu vermeiden. Mit weiteren innovativen