Deutschland hängt in der Digitalisierung hinterher - Florian Gerstner verrät, was Unternehmen besser machen müssen (FOTO)

Graz (ots) - Weiterhin schwache digitale Infrastruktur, fehlende Grundlagen und

hohe Investitionshürden - viele deutsche Unternehmen bleiben in ihrer

Digitalisierung weit hinter ihren eigenen Ansprüchen sowie modernen

Anforderungen zurück. Welche Schritte sind nun also notwendig, um den Rückstand

endlich aufzuholen?



Auch in 2024 kämpfen zahlreiche Betriebe mit wirtschaftlichen Unsicherheiten und

einem gravierenden Fachkräftemangel. Dabei erkennen immer mehr Unternehmen, dass

digitale Technologien der Schlüssel zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung

sein könnten - und damit auch zur langfristigen Wettbewerbsfähigkeit. So sind

sie durchaus darum bemüht, ihre digitalen Prozesse auszubauen, um auf globaler

Ebene konkurrenzfähig zu bleiben. Doch hohe Investitionskosten und fehlendes

Fachwissen machen diese Pläne oft zunichte. "Wenn wir die digitale

Transformation nicht endlich entschlossen vorantreiben, werden deutsche

Unternehmen im internationalen Vergleich weiter zurückfallen", warnt Florian

Gerstner, Geschäftsführer der LearningSuite GmbH. "Die Folge wäre ein Verlust an

Marktanteilen und die Gefahr, noch stärker vom Fachkräftemangel betroffen zu

sein."







zu nutzen", fügt er hinzu. "In dieser Hinsicht haben sich bereits eine Menge

digitaler Tools bewährt, um einerseits die Effizienz von Unternehmen spürbar zu

erhöhen und andererseits wertvolle Ressourcen zu schonen." Gemeinsam mit seinen

Geschäftspartnern Alexander Knechtl und Fabio Moretti bietet Florian Gerstner

Unternehmen mit LearningSuite.io die Möglichkeit, individuelle Schulungs- und

Trainingsplattformen für ihre Mitarbeiter zu erstellen. Die Bedienung ist

intuitiv und bewusst simpel gehalten, dennoch können die eingebundenen Inhalte

auf vielfältige Weise präsentiert und abgefragt werden. Wie deutsche Unternehmen

diese und ähnliche Technologien einsetzen sollten und inwieweit sie davon

profitieren, verrät Florian Gerstner hier.



Einstellung und Onboarding neuer Mitarbeiter vereinfachen



Der Einsatz digitaler Tools im Einstellungs- und Onboarding-Prozess bietet

Unternehmen zahlreiche Vorteile: Bereits im Bewerbungsverfahren können digitale

Bewerbungsformulare genutzt werden, die potenziellen Mitarbeitern den Einstieg

erleichtern. Diese lassen sich in wenigen Minuten online ausfüllen, wodurch

lästige Bewerbungsunterlagen überflüssig werden. Der persönliche Austausch kann

dann im Vorstellungsgespräch vertieft werden.



Auch im Onboarding-Prozess bieten digitale Schulungsplattformen eine effiziente

Lösung: Sie ermöglichen neuen Mitarbeitern, alle relevanten Informationen in Seite 2 ► Seite 1 von 2



Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Salesforce Aktie Beiträge: 396 Beiträge: Zoom Video Communications Registered (A) Aktie Beiträge: 194 Beiträge: