Grünes Licht für zweiten SuedLink-Teil in Baden-Württemberg

STUTTGART (dpa-AFX) - Die Arbeiten am zweiten Abschnitt der Stromtrasse SuedLink im Nordosten Baden-Württembergs können starten. Man habe von der Bundesnetzagentur den nächsten Planungsfeststellungsbeschluss für das Großprojekt erhalten, teilte der Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW in Stuttgart mit. Damit habe man nun Baurecht für beide Abschnitte der Stromtrasse in Baden-Württemberg.

Der genehmigte Abschnitt ist etwa 80 Kilometer lang und führt von der Landesgrenze zu Bayern bei Großrinderfeld (Main-Tauber-Kreis) bis nach Bad Friedrichshall im Landkreis Heilbronn. Bereits im Bau ist der zweite Abschnitt der Trasse, der von Bad Friedrichshall bis zum Endpunkt nach Leingarten-Großgartach bei Heilbronn reicht. Ein Großteil der Kabel wird unter Tage verlegt.