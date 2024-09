Düsseldorf/Gütersloh (ots) - Herzlich laden wir Sie zur Jahrespressekonferenz

des Verbandes Deutscher Großbäckereien e.V. ein. Sie findet statt



- am Montag, den 23. September 2024

- um 11:00 Uhr

- im Parkhotel Gütersloh, Kirchstraße 27, 33330 Gütersloh.





Hauptthemen der Pressekonferenz werden sein:- Wie hat sich der Brot- und Backwarenmarkt in Deutschland entwickelt? Was sinddie "Lieblings-Brotsorten"?- Wie gehen backende Unternehmen mit dem Thema "Nachhaltigkeit" um?- Bürokratische Belastungen: Wie sind auch Bäckereien und Backbetriebe z.B. vonder EU-Verordnung über entwaldungsfreie Lieferketten betroffen?Ihre Gesprächspartner werden sein: die Präsidentin des Verbandes DeutscherGroßbäckereien e.V., Professor Dr. Ulrike Detmers, Hauptgeschäftsführer TobiasSchuhmacher und Geschäftsführer Alexander Meyer-Kretschmer.Im Anschluss an die Pressekonferenz laden wir Sie herzlich ein, die Gesprächebei einem Mittagessen fortzusetzen.Bitte senden Sie Ihre Rückmeldung zur Teilnahme an der Jahrespressekonferenz bisDonnerstag, den 19. Septenber 2024, per E-Mail an:mailto:schuhmacher@grossbaecker.de .Pressekontakt:Verband Deutscher Großbäckereien e.V.Herrn Tobias SchuhmacherHauptgeschäftsführerVogelsanger Weg 11140470 DüsseldorfTelefon: +49 211 653086Telefax: +49 211 653088E-Mail: mailto:schuhmacher@grossbaecker.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/16993/5865008OTS: Verband Deutscher Großbäckereien e.V.