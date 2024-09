Kein Glück bei Blockbuster-Medikamenten

Bis heute hält der Familienclan rund 70% der Anteile. Friedrich Jacob Merck legte 1686 mit dem Kauf der Engel Apotheke in Darmstadt den Grundstein. Zuletzt hatten die Darmstädter Ladehemmung. In den vergangenen 15 Jahren haben sie lediglich drei Mittel auf den Markt gebracht gegen Multiple Sklerose und zwei Krebstherapien. Zwei weitere Blockbuster sind in den letzten Monaten gescheitert. Studien der Phase III wurden abgebrochen. Für Merck bedeutet dies eine Fortsetzung der Pechsträhne. Der Aktienkurs sackte ab um 10% auf 150 Euro.

Nun ist die Pipeline ziemlich leer, was die fortgeschrittenen Studien der Phase III betrifft. Das ausgedünnte Portfolio trägt bei zum niedrigen Kurs. Das Risiko der Aktie ist moderat, das Unternehmen ist gut diversifiziert mit den Sparten Health Care (Pharma), Life Science (Laborchemie) und Elektronics (Spezialchemie und Halbleiter). Aber auch mit Medikamenten, die bereits auf dem Markt sind, lassen sich gute Geschäfte machen