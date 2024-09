40 junge Führungskräfte gestalten den Weg zur Kreislaufwirtschaft

Berlin (ots) - 40 junge Führungskräfte aus Äthiopien, Ghana, Ruanda, Tunesien,

Senegal und Deutschland treffen sich vom 16. bis 20. September in Berlin, um

innovative Lösungen für eine nachhaltige Wirtschaftstransformation zu

diskutieren. Ziel des Programms "AGYLE" (African German Young Leaders in

Business) ist es, junge Führungspersönlichkeiten aus Afrika und Deutschland zu

vernetzen und gemeinsam an globalen Herausforderungen zu arbeiten. Das

diesjährige Fokusthema lautet "Circular Economy - Wie junge Führungskräfte die

Transformation mitgestalten".



Auch im vierten Jahr bildet das AGYLE-Netzwerk wieder eine Brücke zwischen der

afrikanischen und deutschen Start-up- und Businesswelt mit einem starken Fokus

auf Vernetzung, Austausch und grenzüberschreitender Zusammenarbeit. Zu den

Teilnehmer:innen gehören u.a. eine Sozialunternehmerin aus Ruanda, die mit ihrem

Unternehmen den Zugang zu Gesundheitsdiensten und nachhaltigen Hygieneprodukten

für Frauen und Mädchen revolutioniert, sowie ein deutscher Gründer, der die

erste impact-orientierte Recyclingplattform gegründet hat, die Anreize für eine

zirkuläre Wirtschaft schafft. Alle jungen Gründer:innen verbindet ihr Engagement

für eine sozial gerechte und ökologische Transformation.









Im Mittelpunkt der Veranstaltungswoche stehen fachlicher Austausch, Matchmaking-

und Workshop-Formate sowie Impulse von Persönlichkeiten aus Wirtschaft und

Politik. Im Rahmen der Veranstaltung "Connecting Young Leaders with VC and

Industry" diskutieren neben Siegfried Russwurm, Präsident des Bundesverbandes

der Deutschen Industrie (BDI e.V.), u.a. Natascha Zeljko, Mitgründerin der

Impact Initiative Circulaze und Pauline Koelbl, Gründerin und Impact Investorin

von ShEquity über die Entwicklung zirkulärer Geschäftsmodelle, Trends und

Erfolgsfaktoren für eine nachhaltige Transformation.



Siegfried Russwurmsieht großes Potenzial in der Zusammenarbeit der Young Leader:

" AGYLE zeigt, wie afrikanische und deutsche Führungskräfte gemeinsam neue Wege

beschreiten können. Die globalen Herausforderungen unserer Zeit meistern wir nur

mit starken Kooperationen und innovativen Ideen. Der Austausch im AGYLE-Programm

stärkt die Wirtschaftsbeziehungen und baut nachhaltige Netzwerke für die Zukunft

."



160 herausragende Nachwuchsführungskräfte im AGYLE-Netzwerk



Das AGYLE-Netzwerk besteht mittlerweile aus 160 jungen Führungspersönlichkeiten

aus Äthiopien, Ghana, Ruanda, Tunesien, Senegal und Deutschland. Die Young

Leader bringen ihre persönlichen und beruflichen Erfahrungen und Hintergründe

aus unterschiedlichen Branchen ein, von digitalen Technologien über grüne

Innovationen und Kreislaufwirtschaft bis hin zur Agrar- und

Ernährungswirtschaft.



AGYLE ist ein Kooperationsprojekt der Agentur für Wirtschaft und Entwicklung

(AWE) und Deutschland - Land der Ideen, gefördert durch das Bundesministerium

für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ).



Weitere Informationen zu den Mitgliedern des AGYLE-Netzwerks finden Sie unter

http://www.agyle-programme.com



Bei Interesse an Interviews mit den AGYLE Teilnehmer:innen und Speaker:innen

kontaktieren Sie uns bitte.



Pressekontakt:



Deutschland - Land der Ideen

Tel.: 030/206459-0

mailto:hello@agyle-programme.com

http://www.agyle-programme.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/109240/5865035

OTS: Deutschland - Land der Ideen





