Wie sie als moderne Steuerberater voranschreiten (FOTO)

Solingen (ots) - Die Bewältigung von Steuererklärungen und anderensteuerrechtlichen Angelegenheiten ist für viele Betriebe eine anspruchsvolle undmühsame Aufgabe - dafür erweisen sich Steuerberater als unentbehrlicheUnterstützung. Sascha Schürmann und Masen Bayer Amer sind Steuerberater sowieKanzleiinhaber der SB-Team Steuerberater Kanzlei und bieten neben denherkömmlichen Steuerberatungsleistungen ein breites Spektrum an eng damitverknüpften Services an. Wie sie sich vom klassischen Bild des Steuerberatersunterscheiden und was ihr Angebot im Detail ausmacht, erfahren Sie hier.Die Herausforderungen im Bereich Steuern bereiten vielen UnternehmernKopfzerbrechen - bei diesem komplexen Thema erweist sich der Steuerberater alsunverzichtbar, um Zeit und Nerven zu sparen. Doch das traditionelle Bild desSteuerberaters als distanzierter Zahlenfuchs, der seine Mandanten inunverständlichem Fachjargon über steuerliche Risiken aufklärt und dabeiüberteuerte Honorarnoten stellt, schafft oft eine gewisse Zögerlichkeit, ihreDienstleistungen in Anspruch zu nehmen - obwohl diese von entscheidenderBedeutung für die finanzielle und wirtschaftliche Entwicklung sind. "DieFinanzdaten von Unternehmen rücken oft erst dann in den Fokus vielerUnternehmer, wenn bereits drängende Probleme wie die Notwendigkeit einerKreditaufnahme vor der Tür stehen. Zu diesem Zeitpunkt liegen die Fakten jedochoft schon unumstößlich auf dem Tisch", erklärt Sascha Schürmann, Steuerberaterund Kanzleiinhaber der SB Steuerberater Kanzlei. "Oft mangelt es anbetriebswirtschaftlichem Verständnis, das für die erfolgreiche Steuerung einesUnternehmens unerlässlich ist. Viele Unternehmer bewegen sich quasi im Blindflugund unterschätzen die Bedeutung einer gut funktionierenden Rechnungslegung.Gerade in herausfordernden Zeiten wie diesen - geprägt von hoher Inflation,steigenden Zinsen, Unsicherheiten an den Märkten und Fachkräftemangel - kanndies schnell existenzbedrohend werden.""Das klischeebehaftete Bild des Steuerberaters darf einer notwendigen Beratungnicht im Weg stehen. Bei Erstgesprächen mit unseren Mandanten spüren wir, wieanfängliche Vorbehalte schwinden und sie überrascht feststellen, dassSteuerberater auch ganz normale Menschen sind", fügt sein Geschäftspartner MasenBayer Amer hinzu. Mit über 35 Jahren Berufserfahrung bietet die SB SteuerberaterKanzlei ein umfassendes Leistungsspektrum, von traditionellen Dienstleistungenwie Lohn- und Finanzbuchhaltung bis hin zu erweiterten Angeboten wie Planung derGenerationennachfolge und Prozessoptimierung. Ihre Zielgruppe erstreckt sichüber kleine und mittlere Unternehmen aus verschiedenen Branchen wie Coaching &