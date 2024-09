Die 5 häufigsten Fehler von Unternehmen, die verzweifelt nach Personal suchen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - Deutschland hat ein Fachkräfteproblem - das ist mittlerweilehinlänglich bekannt. Häufig haben jedoch auch die Unternehmen Anteile daran,wenn eine Stelle nicht besetzt werden kann. Bashé Gast hat sich alsGeschäftsführer der Stammgast Personal GmbH auf die Vermittlung vonqualifizierten Ingenieuren und Technikern für die Bereiche Elektrotechnik,Automobil und Chemie spezialisiert und weiß, warum die Personalsuche in vielenUnternehmen scheitert. Warum die Erwartungshaltung bezüglich neuer Mitarbeiterbei vielen Unternehmern völlig überzogen ist, welche Rolle die mediale Präsenzeiner Firma spielt und wie echte Talente auf ein Unternehmen aufmerksam werden,erfahren Sie hier.Der Mangel an technischen Fach- und Führungskräften nimmt teilweiseerschreckende Ausmaße an: So werden zahlreiche Betriebsschließungen undInsolvenzen prognostiziert, weil die Unternehmen ihre Leistungen ohne genugPersonal nicht mehr ausreichend erbringen können. Je spezialisierter eine Stelledabei ist, desto schwieriger ist es, dafür einen geeigneten Mitarbeiter zufinden. Einige Unternehmer in Deutschland blicken deshalb besorgt in dieZukunft. Sie fordern Politiker auf, Anreize zu schaffen, um dem Fachkräftemangelein Ende zu setzen. Doch damit machen es sich die Geschäftsführer zu einfach,denn nicht nur die Politik ist dazu in der Lage, dem Mangel an qualifiziertemPersonal etwas entgegenzusetzen. "Als Geschäftsführer ist es natürlich einfach,die Verantwortung für offenbleibende Stellen an andere abzugeben. Fakt ist aber,dass die Unternehmen selbst oft dazu beitragen, dass niemand bei ihnen arbeitenwill. Sie ziehen immer noch dasselbe Programm wie vor zehn Jahren durch - dasfunktioniert heutzutage aber nicht mehr", erklärt Bashé Gast von der StammgastPersonal GmbH."Unternehmer müssen verstehen, dass sie etwas anbieten müssen. Unternehmenkonkurrieren miteinander um die besten Fach- und Führungskräfte - und wer hierdas beste Angebot macht, bekommt in der Regel auch den Zuschlag beziehungsweiseden Mitarbeiter", erklärt der Recruiting-Experte weiter. Mit seiner StammgastPersonal GmbH hat er sich auf Recruiting und Personallösungen für technische undkaufmännische Stellen spezialisiert. Vor allem bei der Vermittlung von Fach- undFührungskräften im Bereich Elektrotechnik, Automotiv und in der Chemiebrancheunterstützt er seine Kunden mit besonderer Effizienz. Während der Zusammenarbeitstellt er dabei immer wieder aufs Neue fest, dass sich in den Unternehmendieselben Fehler beim Recruiting wiederholen. Um welche es sich dabei handelt,