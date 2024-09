SMATRICS sieht Potenzial für Tankstellen

Wien (ots) - Gesetzesnovelle: (G)EIG als Chance für flächendeckenden Ausbau der

E-Ladeinfrastruktur in Deutschland



Mit der Novelle des GEIG - neuer Name: Gesetz zum Aufbau einer Lade- und

Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität - kurz EIG - sind deutsche

Tankstellenunternehmen mit mindestens 200 Tankstellen ab Januar 2028

verpflichtet pro Tankstelle einen Schnellladepunkt zu errichten. SMATRICS sieht

hier sowohl einen starken Hebel für die E-Mobilität an sich, als auch

verbesserte Planbarkeit für Unternehmen und E-Mobilist:innen.



"Wir sehen im neuen Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz eine Chance Schwung in

die Mobilitätswende zu bringen und vielleicht sogar das Henne-Ei-Problem zu

lösen. Denn Hochlauf und Ladeinfrastruktur müssen parallel wachsen können", sagt

Hauke Hinrichs, CEO von SMATRICS. Ziel der Bundesregierung ist es, bis 2045

Netto-Treibhausgasneutralität zu erreichen. Dafür rechnet man mit 15 Millionen

zugelassenen Elektroautos in Deutschland bis zum Jahr 2030 - das entspricht

aktuell einer Verzehnfachung. Mit der Novellierung des (G)EIG werden besonders

Tankstellenunternehmen in die Pflicht genommen, um den dafür notwendigen Ausbau

der Ladeinfrastruktur voranzutreiben: Spätestens ab Anfang 2028 müssen

Unternehmen mit mindestens 200 Tankstellen an jeder Tankstelle mindestens einen

öffentlichen Ladepunkt mit einer Leistung von 150 Kilowatt oder mehr

installieren.









Veränderungen bei diversen Zielvorgaben der jüngsten Vergangenheit haben zu

Verunsicherungen geführt und das Voranschreiten der Mobilitätswende gedämpft.

Auch wenn die anstehende Verpflichtung nicht von allen Seiten nur positiv

aufgenommen wird, bringt sie eine klare Perspektive für die E-Mobilität und mehr

Planbarkeit für E-Mobilist:innen. Denn das Laden zu Hause oder am Arbeitsplatz

ist besonders in Ballungsräumen nicht für jeden möglich. Um diese Lücke zu

schließen, sind Tankstellen als vertraute Anlaufstelle in Kombination mit

Ultra-Schnellladepunkten ideal, weiß Hinrichs: "Viele Tankstellenunternehmen

erweitern ihre Services bereits seit Jahren und werten ihre Standorte durch

E-Ladeinfrastruktur weiter auf. SMATRICS unterstützt hier seit jeher bei der

Planung und Umsetzung und kennt alle notwendigen An- und Herausforderungen." Mit

Lösungen von SMATRICS können alle Leistungen von der Beratung bis zur Errichtung

und auch der laufende Betrieb sowie unterschiedliche Bezahlmethoden

partnerschaftlich abgedeckt werden. Zu langjährigen Kunden zählt die

Tankstellenkette Orlen in Österreich, seit heuer unterstützt SMATRICS als

White-Label 360°-Komplettanbieter auch die Deutsche Tamoil GmbH dabei, an ihren

HEM-Tankstellen Schnellladeinfrastruktur zu errichten.



Um die von der deutschen Bundesregierung kalkulierten 8.000 neuen

Schnellladepunkte bis 2028 zu errichten, müsse man jedenfalls jetzt in den

Ausbau-Turbo schalten.



Foto, Abdruck honorarfrei:



Flächendeckendes Ladenetz als Ziel: SMATRICS baut in Kooperation mit

Tankstellen-Unternehmen Schnelllademöglichkeiten weiter aus. Copyright: SMATRICS



Über SMATRICS



SMATRICS unterstützt Unternehmen und Flottenbetreiber beim Weg in die e-mobile

Zukunft. Mit "Powered by SMATRICS" plant, betreibt und serviciert das

Unternehmen Ladeinfrastruktur in Österreich und Deutschland. Das

Green-Tech-Unternehmen ist ein Tochterunternehmen von VERBUND und EnBW Energie

Baden-Württemberg AG und beschäftigt mehr als 140 Mitarbeiter:innen. In

Österreich betreibt das Unternehmen als SMATRICS EnBW das größte flächendeckende

Schnellladenetz, das 2024 um rund 200 Schnellladepunkte erweitert wird. Alle

Infos unter https://smatrics.com .



