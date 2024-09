Wie FM Sales die Principia MBS GmbH zum Erfolg führte (FOTO)

Potsdam (ots) - Marketing und Vertrieb sind die Treiber für erfolgreiches

Unternehmenswachstum. Mit FM Sales hat es sich Maximilian Karpf zur Aufgabe

gemacht, Start-ups und KMU mit individuellen Strategien auf Wachstumskurs zu

bringen und ihren langfristigen Erfolg zu sichern. Am Beispiel eines Kunden

verrät der Experte in diesem Artikel, wie die Zusammenarbeit mit FM Sales in der

Praxis abläuft, wovon die Kunden profitieren und welche Ergebnisse sie erwarten

können.



Immer wieder ist zu beobachten, dass Start-ups trotz großartiger Ideen und der

nötigen Expertise im Hintergrund bereits scheitern, bevor sich das Geschäft

richtig entwickeln kann. Aber auch Unternehmen, die es schon geschafft haben,

sich erfolgreich am Markt zu etablieren, können plötzlich ins Straucheln

geraten. Mit zunehmendem Konkurrenzdruck, fehlenden Kunden und gehemmtem

Wachstum tauchen Herausforderungen auf, die es zuvor nicht gab. Die Gründe für

die Probleme der Start-ups und mittelständischen Unternehmen sind in der Regel

in mangelndem Wissen in den Bereichen Marketing und Vertrieb zu finden.

"Marketing und Vertrieb gehören zum Kern eines erfolgreichen Unternehmens. Wer

das nicht versteht oder es nicht schafft, sein Unternehmen auf Wachstumskurs zu

bringen, wird früher oder später vom Markt verschwinden", warnt Maximilian Karpf

von FM Sales.







Wettbewerber durchsetzen und zukunftssicher, gesund und nachhaltig wachsen",

fährt der Experte fort. Mit FM Sales, einer Unternehmensberatung für

vertriebliche Planung und effektive Personalarbeit, hat es sich Maximilian Karpf

zur Aufgabe gemacht, Start-ups und KMU auf Wachstumskurs zu bringen und ihre

Handlungs- und Wettbewerbsfähigkeit für die Zukunft zu sichern. Mit jahrelanger

Erfahrung und einer tiefgreifenden Expertise berät der Experte die Unternehmen

zu Marketing-, Vertriebs- und Personalstrategien und führt Prozesse und

Strukturen ein, die den langfristigen Unternehmenserfolg sichern. So konnten der

Experte und sein Team schon unzähligen Unternehmen zu großen Erfolgen verhelfen.



Kunden berichten über großartige Erfahrungen mit FM Sales



Ein zufriedener Kunde von FM Sales ist Jakov Jakisic, Mitgründer des

Softwareunternehmens Principia MBS, das sich auf cloudbasierte

Mehrkörpersimulation spezialisiert hat. Weil dem Profi für die Optimierung und

Validierung mechanischer Systeme bereits vor der Gründung bewusst war, dass der

Vertrieb für die Principia MBS ein wichtiges Thema sein und professionelle

Unterstützung erfordern würde, entschied er sich für die Zusammenarbeit mit FM

Sales. "Obwohl zunächst Zweifel herrschten, ob das Start-up mit beschränkten Seite 2 ► Seite 1 von 2



Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Oracle Aktie Beiträge: 168 Beiträge: "Mit der richtigen Strategie können sich Unternehmen langfristig gegen ihreWettbewerber durchsetzen und zukunftssicher, gesund und nachhaltig wachsen",fährt der Experte fort. Mit FM Sales, einer Unternehmensberatung fürvertriebliche Planung und effektive Personalarbeit, hat es sich Maximilian Karpfzur Aufgabe gemacht, Start-ups und KMU auf Wachstumskurs zu bringen und ihreHandlungs- und Wettbewerbsfähigkeit für die Zukunft zu sichern. Mit jahrelangerErfahrung und einer tiefgreifenden Expertise berät der Experte die Unternehmenzu Marketing-, Vertriebs- und Personalstrategien und führt Prozesse undStrukturen ein, die den langfristigen Unternehmenserfolg sichern. So konnten derExperte und sein Team schon unzähligen Unternehmen zu großen Erfolgen verhelfen.Kunden berichten über großartige Erfahrungen mit FM SalesEin zufriedener Kunde von FM Sales ist Jakov Jakisic, Mitgründer desSoftwareunternehmens Principia MBS, das sich auf cloudbasierteMehrkörpersimulation spezialisiert hat. Weil dem Profi für die Optimierung undValidierung mechanischer Systeme bereits vor der Gründung bewusst war, dass derVertrieb für die Principia MBS ein wichtiges Thema sein und professionelleUnterstützung erfordern würde, entschied er sich für die Zusammenarbeit mit FMSales. "Obwohl zunächst Zweifel herrschten, ob das Start-up mit beschränkten