MicroStrategy hat 18.300 Bitcoins für 1.110.000.000 US-Dollar gekauft

MicroStrategy hat 18.300 Bitcoins für rund 1,11 Milliarden US-Dollar gekauft, was die größte Akquisition seit mehr als drei Jahren darstellt. Der Hersteller von Unternehmenssoftware kaufte die Bitcoin zwischen dem 6. August und dem 12. September, wie aus einem am Freitag bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereichten Dokument hervorgeht. Die MicroStrategy-Aktie haussierte in der Folge und beendete den Freitagshandel um über acht Prozent höher bei 141,47 US-Dollar.

Das Unternehmen hält nun rund 244.800 Bitcoin im Wert von rund 14 Milliarden US-Dollar – etwa 1 Prozent aller jemals ausgegebenen Bitcoins.