Ballast Nedam rückt in den Mittelpunkt der europäischen Bauindustrie und konzentriert sich auf den Bau nachhaltiger Lebensräume

Istanbul (ots/PRNewswire) - Ballast Nedam setzt sich auf lokaler und

internationaler Ebene für Veränderungen in den Bereichen Energie,

Stadtentwicklung, Wasserversorgung, Infrastruktur und industrielle Erneuerung

ein.



Ballast Nedam, ein niederländisches Bau- und Entwicklungsunternehmen, eine

Tochtergesellschaft der Rönesans Holding, verstärkt seine internationale

Präsenz, indem es seine Aktivitäten in Europa, der Karibik, Afrika und Asien

ausweitet. Zu den Kernkompetenzen von Ballast Nedam gehört heute der Bau von

Brücken, Tunneln, Versorgungsgebäuden, Häfen, Häusern und Autobahnen, mit dem

Ziel, kontinuierlich zu nachhaltigen und markanten Meilensteinen beizutragen,

die der Gesellschaft zugute kommen und somit ein nachhaltiges Lebensumfeld

schaffen.





In jüngster Zeit hat das Unternehmen einen bedeutenden Schritt zurModernisierung der Kerninfrastruktur in den Niederlanden unternommen. Im Auftragvon Rijkswaterstaat und zusammen mit den Konsortiumspartnern DEME und Macquariebaut Ballast Nedam die neue A24 Blankenburgverbindung. Der Auftrag umfasst diePlanung, den Bau, die Finanzierung und die 20-jährige Wartung von zweiAnschlussstellen, einem Landtunnel und einem Tunnel unter dem Fluss Scheur.Dieses Projekt spiegelt die Ziele von Ballast Nedam wider, die Zugänglichkeitund Mobilität in der Region Rotterdam durch nachhaltige Infrastruktur zuverbessern.Ballast Nedam erreichte 2023 mit dem erfolgreichen Absenken der Tunnelabschnittedes Maasdeltatunnels einen entscheidenden Meilenstein für dieses Projekt. Diesist eine Premiere in den Niederlanden, da Tunnelabschnitte dieser Größe bishernoch nie gebaut und unter Wasser abgesenkt wurden. Das Einbauen derTunnelabschnitte war ein präzises, kontrolliertes und anspruchsvollesUnterfangen, das technisches Fachwissen und innovatives Denken sowie dievorübergehende Sperrung einer der meistbefahrenen Wasserstraßen der Welterforderte.Der Projektleiter von Ballast Nedam, Patrick van Os, sagte: "Die Planung und derBau des Maasdeltatunnels waren eine große technische Herausforderung, die nurwenige erfolgreich bewältigen konnten. Ich bin daher unglaublich stolz auf dasTeam, mit dem wir diese bahnbrechende Arbeit geleistet haben. Hunderte vonMenschen haben dies ermöglicht, darunter Mitarbeiter von BAAK undRijkswaterstaat, externe Berater, zahlreiche Nachunternehmer undInteressengruppen wie der Hafenbetrieb Rotterdam. Was Ballast Nedam betrifft, sofreuen wir uns darauf, das Projekt abzuschließen und es Ende 2024 in Betrieb zu