HWArobotics stärkt Europa-Engagement / Mark Vogt neuer Vice President Sales and Business Development Europe (FOTO)

Singapur/Feldkirchen (ots) - HWArobotics verstärkt mit Mark Vogt als Vice

President Sales and Business Development Europe sein Engagement auf dem

europäischen Markt. In der neu geschaffenen Funktion verantwortet Vogt mit

seinem Team den Auf- und Ausbau des hiesigen Geschäfts mit hochdynamischen

Shuttlesystemen für die Lagerung und Kommissionierung.



Der ausgewiesene Branchen-Experte ist seit fast 30 Jahren in leitenden

Positionen im internationalen Vertrieb der Intralogistik-Automatisierung aktiv,

unter anderem bei marktführenden Anbietern von End-to-End Supply-Chain-Lösungen,

Integratoren und Generalunternehmern.





HWArobotics gehört mit mehr als 20 Jahren Erfahrung und über 15.000implementierten Shuttles zu den profiliertesten Anbietern dynamischerLagersysteme weltweit. Das erste Shuttle-Modell brachte HWArobotics 2007 auf denMarkt. Heute umfasst das Portfolio eine Vielzahl an Lösungen vomStandard-Behälter-Shuttle hin zum besonders variablen und skalierbarenVier-Wege-Shuttle-System für Paletten sowie robotergestützteKommissionierarbeitsplätze. Hauptsitz des Unternehmens ist Singapur, dasEuropa-Hauptquartier liegt im österreichischen Feldkirchen bei Graz.Auf dem europäischen Markt setzt HWArobotics auf Partnerschaften mit regionalenSystemintegratoren. Diese übernehmen neben der Implementierung auch denkontinuierlichen Service und begleiten HWA-Kunden als unmittelbareAnsprechpartner vor Ort bei der Realisierung und dem Betrieb. "Die Kombinationvon globaler Technologiekompetenz, CE-zertifizierten Komponenten und lokalerPräsenz bietet unseren Kunden maximale Investitionssicherheit und schnelleReaktionszeiten. Unsere Partner können ihrerseits ihr bestehendesShuttle-Portfolio erweitern und neue Geschäftsfelder erschließen", erläutertVogt das in den USA bereits erfolgreich betriebene HWA-Vertriebsmodell. "Wirfreuen uns, mit Mark Vogt als einem bestens vernetzten Kenner der Branche undgemeinsam mit unseren potenziellen Partnern einen der weltweit attraktivstenMärkte für die Intralogistik-Automatisierung erschließen zu können", so JulieSun, General Manager Overseas Subsidaries bei HWArobotics.Als neuer Vice President Sales and Business Development Europe vertritt MarkVogt mit seinem Team HWArobotics auch auf dem Logistics Summit am 09. und10.10.2024 in Düsseldorf am Stand H1-G4 und als Speaker der Zugspitz Masterclassan Tag 1.Über HWArobotics:HWArobotics ist ein Anbieter von Lagersystemen und Robotiklösungen mit Hauptsitzin Singapur, Niederlassungen in den USA und Südkorea und dem Headquarter Europein Feldkirchen bei Graz. Die Produktionsstätten liegen in Thailand und Chuzhou,China, sodass HWArobotics die Kosteneffizienz der asiatisch-pazifischen Regionund ihre Stärken für den gobalen Markt nutzen kann. Auf Grundlage seiner mehrals zwei Jahrzehnte umfassenden Technologieerfahrung entwickelt HWAroboticsProdukte, die sich durch modernste Technologie, stabile Leistung undaußergewöhnliche Zuverlässigkeit auszeichnen. Das Portfolio umfasstPaletten-Shuttle-Roboter, Behälter-Shuttle-Systeme, Mini-Shuttle-Systeme,Split-Case-Kommissioniersysteme und die dazugehörige Steuerungssoftware. WeitereInfos unter: https://www.hwarobotics.com/