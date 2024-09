Dieter Homburg verrät, warum immer mehr Menschen in die PKV flüchten (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Lippstadt (ots) - Gesetzlich Versicherte bekommen aufgrund massiver Knappheit imdeutschen Gesundheitssystem schon lange nicht mehr das, was ihnen eigentlichzusteht. Keine freien Betten, nicht genug Personal und eine fehlende gründlicheBehandlung sind nur die Spitze des Eisbergs: Welche genauen Gründe so vieleMenschen in die private Versicherung treiben, verrät Versicherungsexperte DieterHomburg im Folgenden.Das derzeitige Gesundheitssystem lässt viele gesetzlich Versicherte im Stich:Häufig verschlimmern sich Erkrankungen aufgrund unsorgfältiger Behandlungen,fehlender Krankenhausbetten oder endloser Wartezeiten erheblich. Besonders imIntensivbereich ist die Lage prekär - Patienten sind hier auf eine rascheAufnahme angewiesen. Seit der Krankenhausreform kämpfen zahlreiche Einrichtungenjedoch mit erheblicher Überlastung, wodurch sie im schlimmsten Fall sogarPatienten abweisen müssen. In der Hoffnung, derartige Probleme umgehen zukönnen, flüchten nun immer mehr Menschen in die private Krankenversicherung. "Esist eine Tatsache, dass Privatversicherte deutliche Vorteile genießen - manchePraxen haben beispielsweise separate Telefonnummern für gesetzliche und privatePatienten", erläutert Dieter Homburg vom Fachzentrum Finanzen. "Sogar ein Urteildes Bundessozialgerichts bestätigt, dass gesetzlich Versicherte keinen Zugang zuSpitzenmedizin haben.""Diese Entwicklung zeigt sich nicht nur im Krankenhausbereich - derzeit nehmenrund 7.500 Arztpraxen in Deutschland keine gesetzlich Versicherten mehr auf", soDieter Homburg weiter. "In großen Städten wie München, Hamburg und Berlin ist esmittlerweile nahezu unmöglich, einen Arzttermin zu bekommen - und auch inkleineren Städten ist die Problematik mittlerweile erheblich. Das heißt, obwohldie Arztpraxis mit der gesetzliche Krankenkasse zusammenarbeitet, nehmen sietrotzdem regelmäßig keine Neupatienten auf - und alle andere müssen teilsmonatelang auf einen Termin warten. Es ist daher nicht verwunderlich, dass sichimmer weniger gesetzlich Versicherte auf das Gesundheitssystem verlassenmöchten." Als unabhängiger Krankenversicherungspezialist und Host des größtenPKV-Podcasts beschäftigt sich Dieter Homburg seit mehr als 25 Jahren mit demThema private Krankenversicherung und unterstützt seine Kunden dabei, ihreVersicherungskosten messbar zu senken. Was Kunden dazu bewegt, sich für eineprivate Krankenversicherung zu entscheiden, erläutert der Experte im Folgenden.Grund 1: Weniger Krankenhäuser, mehr PrivatklinikenWährend die Zahl der gesetzlichen Krankenhäuser abnimmt, steigt die Zahl derPrivatkliniken. Diese bieten oft Spitzenmedizin an, sind jedoch nur für