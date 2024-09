Finanz-Experte Vincent Vannuys von Finanziege verrät, warum sich eine fremdgenutzte Immobilie als erstes Objekt mehr lohnt als ein Eigenheim (FOTO)

Staufenberg (ots) - In Zeiten von Altersarmut und sinkenden Renten wird es immer

wichtiger, sich selbst abzusichern. Vincent Vannuys ist Inhaber von Finanziege,

einer deutschlandweit operierenden Finanzberatung und unterstützt seine Kunden

genau dabei. Durch transparente Beratung und ein eigenes Netzwerk aus

Finanzdienstleistern und Bauträgern ist er in der Lage, maßgeschneiderte

Finanzkonzepte zu erstellen, die exakt den finanziellen Zielen seiner Kunden

zuarbeiten. Warum es keine gute Idee ist, zuerst ein Eigenheim zu erwerben,

erklärt er in diesem Beitrag.



Sinkende Bauzinsen, niedrige Immobilienpreise durch Bestandsauflösungen bei

Maklern - die Konditionen für den Kauf von Wohnimmobilien waren selten günstiger

als heute. Gleichzeitig sorgt der Wohnraummangel in deutschen Großstädten dafür,

dass die Mieten immer neue Höhenflüge erleben. Die Frage vieler hoffnungsvoller

Käufer lautet daher: Eigenheim oder Kapitalanlage? "Anders als selbstgenutzte

Wohnobjekte bietet vermieteter Wohnraum nicht nur eine passive Einnahmequelle,

sondern auch eine Vielzahl steuerlicher Vorteile. Eine Immobilie als

Kapitalanlage kann sich also auch dann lohnen, wenn man selbst noch Mieter ist",

antwortet darauf Finanz-Experte Vincent Vannuys.







es richtig anstellt, erwirbt also eine Kapitalanlage, die ihm kaum laufende

Kosten verursacht und später als Sicherheit für weitere Investitionen dienen

kann", so der Experte weiter. Als Gründer und Inhaber von Finanziege unterstützt

Vincent Vannuys Anleger dabei, sich durch einen effektiven Vermögensaufbau fürs

Alter abzusichern. Sein Konzept für Immobilien als Kapitalanlage baut auf

transparenter Beratung und einem großen Pool an Objekten vertrauenswürdiger

Bauträger auf. Welche fünf Vorteile im Besonderen für die Anschaffung einer

Wohnimmobilie als Kapitalanlage sprechen, hat Vincent Vannuys im Folgenden

zusammengefasst.



1. Staatliche Förderung für Wohnraum



Angesichts des vorherrschenden Wohnraummangels und der Überalterung der

Gesellschaft ist auch der Staat daran interessiert, dass Wohnraum geschaffen und

das Sozialsystem entlastet wird. Wer eine Immobilie zur Vermietung kauft, tut

gleich beides: Während durch den Bau und die anschließende Vermietung neuer

Wohnraum entsteht, sorgen die Mieteinnahmen dafür, dass der Anleger im Alter

besser abgesichert ist.



Somit ist es auch im Interesse des Staats, den Erwerb von Immobilien als

Kapitalanlage zu fördern. Dies tut er in Form einer Vielzahl an

Förderprogrammen, die den Zugang zu vergünstigten Darlehen oder Zuschüssen Seite 2 ► Seite 1 von 2



