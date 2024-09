2025 Mustang GTD ist der schnellste und stärkste Serien-Mustang aller Zeiten (FOTO)

Köln (ots) - Ford Mustang GTD



WLTP-Kraftstoffverbrauch des Mustang GTD in l/100 km (1): Genaue Angaben gibt

Ford rechtzeitig vor Verkaufsbeginn des neuen Modells bekannt.



- Der Mustang GTD, der stärkste Serien-Mustang aller Zeiten, produziert

basierend auf US-Zertifizierung 826 PS und 900 Nm Drehmoment aus dem

5,2-Liter-V8-Kompressormotor

- Die Höchstgeschwindigkeit des Mustang GTD (325 km/h) ist die höchste aller

Serien-Mustang, nur noch übertroffen vom Ford GT.

- Faszinierende Leistung, ausgefeilte Aerodynamik und ein auf den Rennsport

ausgelegtes Fahrwerk, darauf ausgelegt, die Rundenzeit auf dem Nürburgring in

sieben Minuten zu erreichen.





Der neue 2025 Mustang GTD (1) definiert die Leistungsmerkmale des Mustang neu.Nirgendwo sonst zeigt sich das deutlicher als unter der Motorhaube, wo deraufgeladene 5,2-Liter-V8-Motor mit SAE-Zertifizierung 826 PS (815HP) und 900 Nm(664 pound-feet of torque) Drehmoment erzeugt (2) (3).Die zertifizierten PS-Leistungen und das Drehmoment sind in Verbindung mit derhochmodernen aktiven Aerodynamik des Mustang GTD, den Carbon-Keramik-Bremsen undder innenliegenden Hinterradaufhängung mit semi-aktiven Dämpfern dieSchlüsselelemente für das Erreichen einer offiziellen Rundenzeit auf demNürburgring von unter sieben Minuten."Seit dem ersten Tag haben wir uns darauf konzentriert, den Mustang GTD zumersten Supersportwagen mit Weltklasse-Leistungen und der Seele eines Mustang zumachen", sagt Greg Goodall, leitender Programmingenieur des Mustang GTD. "DasHerzstück des GTD ist der 5,2-Liter-V8-Motor und damit mehr PS pro Liter Hubraumals beim Porsche 911 GT3 RS."Der verbesserte aufgeladene 5,2-Liter-V8-Motor profitiert vom erstemTrockensumpf-Ölsystem für den Mustang, das den Motor auch bei langanhaltendemund anspruchsvollem Kurvenfahren stets geschmiert hält. DasTrockensumpf-Ölsystem ermöglicht auch eine leicht erhöhte Höchstdrehzahl von7.650 U/min, 100 U/min gegenüber dem bisherigen 5,2-Liter-V8-Maximum. GeänderteEinlass- und Auslassventile, ein Titan-Auspuff und eine verkleinerteRiemenscheibe des Superchargers helfen die erhöhten Nennleistungen des Motors zuerreichen.Über die Leistung hinaus, die erforderlich ist, um eine Höchstgeschwindigkeitvon 202 mph (325 km/h) zu erreichen, verfügt der Mustang GTD außerdem über einDRS (Drag-Reduction System), das die Neigung des Heckflügels verändern undKlappen unter der Vorderseite des Fahrzeugs aktivieren kann, um eine exakteBalance zwischen Luftstrom für Geschwindigkeit und Anpressdruck für Bodenhaftungzu finden, abhängig von den Leistungsbedingungen."Wir haben die Arbeit talentierter Ingenieure und Designer sowie die einesäußerst fähigen Fahrers mit der Technologie, der Leistung und der Aerodynamikdes Mustang GTD kombiniert", sagte Goodall. "Wir können es kaum erwarten, unserVersprechen gegenüber den Mustang GTD-Kunden eine Rundenzeit auf dem Nürburgringvon unter sieben Minuten, einzulösen."_________(1) Die offiziell homologierten Kraftstoffeffizienz- und CO2-Emissionen werdenkurz vor dem Verkaufsdatum veröffentlicht. Gemäß dem WLTP (Worldwide HarmonizedLight Vehicles Test Procedure) Testverfahren.(2) PS und Drehmoment sind unabhängige Größen und werden möglicherweise nichtgleichzeitig erreicht.(3) Die von Ford berechneten Daten gelten als Produktinformationen für Fahrzeugemit US-Spezifikation und sollten nicht für Fahrzeuge verwendet werden, diemöglicherweise außerhalb der USA zum Verkauf angeboten werden. Siehe dazu auch1.Weitere Angaben finden Sie hier: http://www.ford.de/energie__________Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbietermit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis knapp 16.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung imJahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com .Pressekontakt:Ingo BehrendtFord-Werke GmbHProduktkommunikation Ford Deutschland+49 (0) 221 / 90 175 18mailto:ibehrend@ford.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6955/5865270OTS: Ford-Werke GmbH