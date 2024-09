"Für ein noch stärkeres Kundenangebot!" (FOTO)

Rüsselsheim/Hannover (ots) -



- Wasserstoff-Newcomer: Movano HYDROGEN feiert auf der IAA Transportation

Weltpremiere

- Effizient und schnell: Wasserstoff tanken für mehr als 500 Kilometer

Reichweite (WLTP[1]) in weniger als 5 Minuten

- Vollelektrisch: Opel Combo Electric und Opel Rocks Electric mit KARGO-Kit am

Stand

- Starkes Portfolio: Xavier Peugeot und Opel-Chef Florian Huettl stellen

innovative Pro One- und Opel-Nutzfahrzeuge vor



"Wir konnten im vergangenen Jahr international mehr als 125.000

Opel-Nutzfahrzeuge verkaufen. Allein unser batterie-elektrischer LCV-Absatz hat

um 41 Prozent zugelegt. Diesen Erfolg wollen wir fortführen - und deshalb haben

wir neue, wegweisende Produkte für unsere Kunden hier in Hannover dabei",

begrüßte Opel-Chef Florian Huettl die Medienvertreter zur Pressekonferenz auf

der IAA Transportation 2024 (https://www.iaa-transportation.com/de) und

steigerte die Spannung auf die heutige Weltpremiere: den neuen Opel Movano

HYDROGEN . Auf dem gemeinsamen Stellantis Pro One-Stand C70 in Halle 13

präsentierten Xavier Peugeot, Senior Vice President Stellantis Commercial

Vehicles Business Unit, und Florian Huettl das starke Nutzfahrzeug-Portfolio der

Stellantis-Marken und die innovativen Newcomer von Opel.









Allen voran der neue Opel Movano HYDROGEN: "Wir bieten das größte Mitglied

unserer Opel-LCV-Familie erstmals als Wasserstoff-Fahrzeug mit Brennstoffzelle

an", sagte Huettl. "2021 haben wir den Opel Vivaro HYDROGEN

(https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/vivaro-e-hydrogen) eingeführt, den

ersten Wasserstoff-Transporter eines Automobilherstellers. Heute machen wir mit

dem neuen Movano HYDROGEN den nächsten großen Schritt und eröffnen unseren

Kunden so ein noch stärkeres, umfassenderes LCV-Angebot."



Mit seiner Kombination aus Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb und

Plug-in-Batterie kann der neue Opel Movano HYDROGEN mehr als 500 Kilometer

zurücklegen (WLTP1) und lässt sich in unter 5 Minuten mit Wasserstoff betanken -

ideal um lokal emissionsfrei auch weite Strecken zu fahren und dabei keine Zeit

beim "Tanken" zu verlieren. Der Elektromotor bietet 110 kW (150 PS) Leistung und

ein maximales Drehmoment von 410 Newtonmetern. Beim Start oder Beschleunigen

unterstützt die 11 kWh-Lithium-Ionen-Batterie. So arbeitet das

Brennstoffzellensystem stets unter optimalen Betriebsbedingungen. Außerdem lässt

sich dank des Hybrid-Systems Bremsenergie zurückgewinnen und über den

Elektromotor (Generator) als Strom in die Batterie speisen (Rekuperation). Seite 2 ► Seite 1 von 2



