Medigene hält virtuelle F&E-Veranstaltung über Medigenes optimale 3S TCRs für TCR-gesteuerte Präzisionsimmuntherapien

Planegg/Martinsried (IRW-Press/16.09.2024) – Die Medigene AG (Medigene oder das "Unternehmen", FWB: MDG1, Prime Standard), ein onkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung von T-Zell-Rezeptor (TCR)-gesteuerten Immuntherapien für die Behandlung von Krebs spezialisiert, wird am Donnerstag, den 10. Oktober 2024, um 16:30 Uhr MESZ / 10:30 Uhr ET eine Forschungs- und Entwicklungs (F&E)-Veranstaltung zu Medigenes optimalen 3S (spezifisch, sensitiv und sicher) TCRs für TCR-gesteuerte Präzisionsimmuntherapien veranstalten. Im Anschluss an die offiziellen Präsentationen und Diskussionen findet eine Live-Fragerunde statt.

Das Management wird die Vorteile der 3S-TCRs des Unternehmens in einer Vielzahl von Modalitäten erörtern, einschließlich T-Zell-Rezeptor-modifizierter T-Zell-Therapien (TCR-T), TCR-gesteuerter T-Zell-Engager-Therapien (TCR-TCE) und TCR-Therapien mit natürlichen Killerzellen (TCR-NK).

Darüber hinaus wird der Prüfarzt der EPITOME1015-I-Studie Dr. David B. Zhen, MD, Associate Professor sowohl am Fred Hutchinson Cancer Center als auch an der University of Washington School of Medicine, einen umfassenden Überblick über das führende Programm des Unternehmens, MDG1015, geben. Sein Vortrag wird den innovativen Ansatz von Medigenes führendem TCR-T-Therapieprogramm der dritten Generation, MDG1015, hervorheben, das auf den ungedeckten Bedarf bei der Behandlung solider Tumore abzielt, der weiterhin, trotz einer kürzlich zugelassenen TCR-T-Therapie der ersten Generation, besteht.

Schließlich wird in der Präsentation die firmeneigene End-to-End-Plattform von Medigene vorgestellt, bei der mehrere Technologien in einem modularen Ansatz eingesetzt werden können, um verschiedene TCR-gesteuerte Modalitäten, sowohl auf Zell- als auch auf Antikörperbasis, zu entwickeln und die neuesten Fortschritte beleuchtet.

Die Teilnehmer sind herzlich eingeladen, den Präsentationen und Diskussionen zuzuhören und an der Fragerunde teilzunehmen.

Alle Einzelheiten zum Webcast und zur Anmeldung finden Sie hier:

Datum: 10.Oktober 2024 Zeit: 16:30 Uhr MESZ / 10:30 Uhr ET Ort: