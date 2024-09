Union redet Zukunftstechnologien schlecht

BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Chefin Ricarda Lang attackiert den Kurs der Union in der Wirtschaftspolitik. Die Union müsse wegkommen vom Schlechtreden von Zukunftstechnologien wie E-Mobilität, Wärmepumpen und grünem Wasserstoff. Sie schade damit Deutschland im globalen Wettbewerb. "Ich kann die Union nur auffordern, sie muss ihren Kampf gegen den technologischen Fortschritt aufgeben. Wir brauchen Lösungen auf der Höhe der Zeit, um unser Land und auch unsere Industrie fit für die Zukunft zu machen."

Mit Blick auf die Krise bei VW sagte Lang, die Politik stehe in der Verantwortung, Rahmenbedingungen für den Wandel zu schaffen. "Das bedeutet bezahlbare Energiepreise, Abbau von Bürokratie und Anreize für mehr Investitionen." Einiges wolle die Ampel-Koalition mit der "Wachstumsinitiative" auf den Weg bringen. "Ich kann nur in Richtung der Union sagen: Bitte blockieren Sie dieses Paket nicht, wenn es in den Bundesrat kommt. Ich kann nur in Richtung der Landesregierung mit Unionsbeteiligung sagen: Lassen Sie uns diese Wachstumsinitiative zum Erfolg führen."