Aktie versucht auszubrechen

Im seit April 2022 laufenden Abwärtstrend hat sich der Unterstützungsbereich um 145,00 US-Dollar als tragfähiger Support erwiesen und führte im Sommer zu einer kleineren Rallye bis an die obere Abwärtstrendkanalbegrenzung um 165,50 US-Dollar aufwärts. Nun kämpft die Aktie seit einer Woche um einen nachhaltigen Ausbruch, sieht sich zeitgleich aber mit fehlenden Anschlusskäufen konfrontiert. Nur diese dürften auf Wochensicht ein nachhaltiges Kaufsignal liefern.

Erst nachhaltige Wochenschlusskurse über den aktuellen Jahreshochs von 168,85 US-Dollar könnte den Stein ins Rollen bringen und Zugewinne an 175,97 und darüber 179,92 US-Dollar durchsetzen. Wünschenswert wäre ein solches Szenario mit weiter steigenden Kapitalzuflüssen in die Johnson & Johnson-Aktie. Unterhalb des EMA 200 bei 158,80 US-Dollar würden dagegen sofortige Abschläge auf 154,66 US-Dollar und darunter sogar 155,00 US-Dollar drohen. Noch scheinen sich Anleger aber unsicher zu sein, in welche Richtung das Wertpapier demnächst tendieren soll.

Johnson & Johnson (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Zur Sicherheit sollte bei Johnson & Johnson ein Ausbruch über die aktuellen Jahreshochs auf Wochenbasis durchgesetzt werden, um die Chance weiterer Kursgewinne an 175,97 und darüber 179,92 US-Dollar zu steigern. Dann könnte ein Long-Investment beispielshalber durch das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MJ0GB7 in Erwägung gezogen werden, die Gesamtrenditechance beliefe sich auf 165 Prozent. Ziele im Schein wurden rechnerisch bei 1,64 und 1,99 Euro ermittelt, eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Bereich von 162,20 US-Dollar aber nicht überschreiten. Im Schein würde sich hierdurch ein entsprechender Stopp-Kurs von 0,43 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sollten gut einige Wochen bis Monate eingeplant werden.