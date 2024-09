Wüst sieht Unternehmen am Zug

DUISBURG (dpa-AFX) - Im Streit um die Neuaufstellung der Thyssenkrupp -Stahlsparte sieht Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst den Mutterkonzern am Zug. "Jetzt ist das Unternehmen an der Reihe, das zu sagen, was das Unternehmen tun kann", sagte der CDU-Politiker vor Gewerkschaftern in Duisburg. Anlass war der "Nationale Stahlgipfel" des NRW-Wirtschaftsministeriums.

Wüst erinnerte in seiner Rede vor mehr als 1.500 Beschäftigten an die Tradition der Mitbestimmung, die immer selbstverständlich gewesen sei. "Jetzt ist es gerade nicht selbstverständlich. Die Folge ist Verunsicherung. Die Folge ist Angst und Sorge." Dies sei das, was man am wenigsten brauche. "Deswegen müssen wir zurückkommen zum verlässlichen Umgang, zum ordentlichen Umgang, zu einer gelebten Mitbestimmung."