Goldman belässt Saint-Gobain auf 'Buy' - Ziel 99 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Buy" belassen. Das Übernahmeangebot des Bauvertriebsunternehmens QXO für den Elektrokonzern Rexel sende auch für das Bewertungspotenzial des Baustoffkonzerns Saint-Gobain positive Signale, schrieb Analyst Pierre de Fraguier in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Es zeige das Interesse strategischer Investoren an einer Marktkonsolidierung./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2024 / 10:23 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 78,72EUR auf Tradegate (16. September 2024, 15:31 Uhr) gehandelt.



Rating: Buy

Analyst: Goldman Sachs

Kursziel: 99 Euro