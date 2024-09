Anadi Bank übergibt Filialnetz und Großteil des KMU-Geschäfts an GRAWE Bankengruppe

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Klagenfurt (ots) - Die Anadi Bank hat die Abspaltung ihres Filialnetzeserfolgreich abgeschlossen. Per 14. September übergab das Institut seine zehnKärntner Filialen mit rund 42.000 Retail-Kund:innen, 250 KMU-Kund:innen undeinem Kundengeschäftsvolumen von knapp EUR 1,7 Mrd. an die Bank Burgenland derGRAWE Bankengruppe. Anadi CEO Christian Kubitschek: "Wir übergeben unserFilialnetz und den Großteil unseres KMU-Geschäfts in die erfahrenen Hände derGRAWE Bankengruppe. Das aus der Transaktion generierte Kapital werden wir inunsere digitale Strategie 4.0 investieren, mit der wir aus Österreich herausauch in andere Länder expandieren werden."Klagenfurt, am 16.09.2024 - Mit 14. September wurde die Abspaltung des Betriebs"Retail Banking Kärnten" der Anadi Bank an die Bank Burgenland der GRAWEBankengruppe rechtswirksam ("Closing"). Damit bringt die Anadi Bank ihr Projekt"Quadriga" zum erfolgreichen Abschluss. Gegenstand der Transaktion sind die zehnKärntner Filialen mit rund 42.000 Retail-Kund:innen, rund 250 KMU-Kund:innen undeinem Kundengeschäftsvolumen von insgesamt knapp EUR 1,7 Mrd. Rund 70Mitarbeiter:innen werden von der GRAWE Bankengruppe übernommen. DasEigenkapital, die Banklizenz, mehr als 20.000 Kund:innen, ca. 180Mitarbeiter:innen und eine Bilanzsumme von rund EUR 1,5 Mrd. verbleiben in derAnadi Bank. Christian Kubitschek, CEO der Anadi Bank, unterstreicht: "Die BankBurgenland der GRAWE Bankengruppe ist der ideale Übernehmer unseres Filialnetzesund des Großteils unseres KMU-Geschäfts in Kärnten. Unsere Kund:innen werden beider GRAWE Bankengruppe unter der Marke Bank Burgenland Kärnten bestensaufgehoben sein. Ich möchte mich bei der GRAWE Bankengruppe für denreibungslosen und immer vertrauensvollen Verhandlungs- und Übergabeprozessbedanken."Christian Jauk, CEO der GRAWE Bankengruppe: "Das Filialgeschäft in Kärnten passtsehr gut zu unserem eigenen Geschäftsmodell und den Werten der Bank Burgenland.Mit dieser Übernahme bekennen wir uns klar zum gehobenen Filialgeschäft. Derpersönliche Kontakt zwischen Kund:innen und Berater:innen bleibt für uns einzentraler Erfolgsfaktor. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, keine derübernommenen Filialen zu schließen und alle Mitarbeiter:innen in unser Team zuintegrieren. Wir sind fest entschlossen, das Vertrauen unserer neuen Kund:innenund Mitarbeiter:innen zu gewinnen und weiterhin die hohe Qualität der Beratungzu gewährleisten. Wir bedanken uns bei der Anadi Bank für die professionelle