Wie die erstklassigen KI-Vertriebsmitarbeiter von Simpli.bot die Zukunft des Vertriebs für lokale und mittelständische Unternehmen gestalten (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Bielefeld (ots) - In vielen Unternehmen ist die effiziente Bearbeitung von Leadsund Anfragen über den gesamten Vertriebsprozess hinweg eine anspruchsvolle undzeitintensive Aufgabe, die jedoch entscheidend für den Geschäftserfolg ist. TimHoppe und Dennis Melson, die Gründer der Simpli GmbH, haben mit ihrer MarkeSimpli.bot eine Lösung entwickelt, die genau hier ansetzt: Gemeinsam mit ihremTeam liefern sie ihren Kunden maßgeschneiderte KI-gestützte Vertriebsprozesseund exzellent geschulte KI-Vertriebsmitarbeiter. Wie die KI-Vertriebsmitarbeitervon Simpli.bot die Zukunft des Vertriebs für lokale und mittelständischeUnternehmen gestalten, erfahren Sie im Folgenden.Die meisten lokalen und mittelständischen Unternehmen haben Schwierigkeiten,eingehende Anfragen schnell in zahlende Kunden zu verwandeln. LangsameReaktionszeiten, eingeschränkte Erreichbarkeit, die Notwendigkeit vielerNachverfolgungen und komplexe Bearbeitungsprozesse machen es ihnen schwer,Anfragen rechtzeitig zu bearbeiten, ohne dass potenzielle Kunden abspringen.Hinzu kommt, dass viele Betriebe Schwierigkeiten haben, leistungsstarke undkosteneffiziente Mitarbeiter zu finden, da Vertriebsaufgaben vielerorts alsmühsam und unattraktiv gelten. Dadurch bleibt ihr volles Umsatzpotenzialungenutzt. "Um dieses Problem zu lösen, experimentieren viele Unternehmen mitKI-Technologien, doch der Erfolg bleibt oft aus", berichtet Tim Hoppe von derSimpli GmbH. "Schätzungen zufolge scheitern bis zu 80 Prozent der KI-Projekte.""Der Einsatz von KI alleine reicht nicht aus, um echte Ergebnisse zu erzielen",fährt sein Geschäftspartner Dennis Melson fort. "Vielmehr müssen KI-Lösungenentlang des gesamten Vertriebsprozesses und basierend auf denKundenanforderungen angepasst werden, um echten Mehrwert zu bieten." Genau hiersetzen die Experten der Simpli GmbH an: Mit Simpli.bot haben sie es sich zurAufgabe gemacht, Unternehmen mit kontinuierlichen Kundenanfragenmaßgeschneiderte KI-gestützte Vertriebsprozesse und Vertriebsmitarbeiter zuliefern. Die KI-Softwareplattform von Simpli.bot integriert alle wichtigenVertriebsprozesse und ermöglicht es dem KI-Vertriebsmitarbeiter, effizient undautomatisiert über unterschiedlichste Kommunikationskanäle und interne Systemezu arbeiten. Im Unterschied zu generischen KI-Lösungen deckt Simpli.bot dabeiden gesamten Vertriebsprozess ab. Außerdem ist die KI-Lösung individuell aufjedes Unternehmen zugeschnitten, um dafür zu sorgen, dass deutlich mehrVerkaufschancen genutzt werden können. Mit ihrem Angebot hat das Team vonSimpli.bot bereits die Vertriebsprozesse hunderter lokaler und mittelständischerUnternehmen revolutioniert - und dadurch zu erheblichen Erfolgen geführt.