Deutschland holt Silber im Beton- und Stahlbetonbau und vier Exzellenzmedaillen

Berlin (ots) - Die 47. WorldSkills sind gestern in Lyon im Groupama-Stadion mit

einer feierlichen Abschlussveranstaltung zu Ende gegangen. Das Nationalteam

Baugewerbe erkämpfte sich eine Silbermedaille und vier Exzellenzmedaillen:



- Die Beton- und Stahlbetonbauer Muhammed Ali Lamain aus Stuttgart in

Baden-Württemberg und Louis Ritschel aus Neumarkt in der Oberpfalz (Bayern)

gewannen die Silbermedaille und sind damit Vizeweltmeister

- Fliesenleger Robin Liebler aus Bad Boll in Baden-Württemberg erreichte den 4.

Platz und gewann eine Exzellenzmedaille

- Einen weiteren vierten Platz erreichte Linus Großhardt aus Uhldingen-Mühlhofen

in Baden-Württemberg im Wettbewerb der Zimmerer. Auch er wurde für seine

Leistung mit einer Exzellenzmedaille ausgezeichnet

- Franz Lehnert aus Nürnberg in Bayern erkämpfte sich im Wettbewerb der

Stuckateure den fünften Platz und wurde mit einer Exzellenzmedaille

ausgezeichnet

- Aaron Masuch aus Reichshof in Nordrhein-Westfalen belegte im Wettbewerb der

Maurer Platz 6 und erhielt ebenfalls eine Exzellenzmedaille







dem ältesten und größten Bauverband Deutschlands. ZDB-Hauptgeschäftsführer Felix

Pakleppa hatte das Team nach Lyon begleitet und lobt die starke Teamleistung:

"Jeder im Team hat großartig gekämpft und alles gegeben. Wir sind wahnsinnig

stolz und haben größten Respekt, denn allein die Teilnahme an der

Weltmeisterschaft fällt ja nicht vom Himmel. Auch der Ausscheidungskampf in

Deutschland ist hart und die Vorbereitung auf den Wettkampf hat viel Zeit,

Nerven und Kraft gekostet. Umso mehr freuen wir uns natürlich, dass die Beton-

und Stahlbetonbauer Vizeweltmeister geworden sind. Eine ganz hervorragende

Leistung! Alle anderen haben aufgrund ihrer hohen Punktzahl Exzellenzmedaillen

erkämpft - eine starke Gesamtleistung, die man nur gemeinsam schafft. Deswegen

geht auch ein großer Dank an unser Trainerteam und die Betreuerteams in den

verschiedenen Gewerken, an die Familien und Ausbildungsbetriebe der Teilnehmer,

an die Ausbildungszentren und alle Unterstützerinnen und Unterstützer aus

unserer großen Baufamilie. Die Ausbildung am Bau ist und bleibt eine solide

Grundlage für eine erfolgreiche Karriere in der Bauwirtschaft. Dabei sind unsere

baugewerblichen Unternehmen die Ausbildungsmeister der Branche. Sie bilden rund

80 Prozent der Auszubildenden am Bau aus - eine Spitzenleistung für die

Fachkräftesicherung!"



Leistungsstarke Partner: Die Sponsoren des Nationalteams



Die Teilnahme des Teams bei den internationalen Wettbewerben ist nur mit der

großzügigen Unterstützung der Sponsoren möglich: Danke an die Adolf Würth GmbH & Seite 2 ► Seite 1 von 3



