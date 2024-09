Hedgefonds setzen auf Banken, Fusionsspekulationen machen die Runde

In einem bemerkenswerten Stimmungsumschwung haben Hedgefonds in der vergangenen Woche Aktien von Banken, Versicherungen und Handelsfirmen in einem Tempo gekauft, das zuletzt im Juni 2023 zu beobachten war. Dies geht aus einer Mitteilung von Goldman Sachs hervor, die am Montag veröffentlicht wurde. Nach einem überwiegend negativen Sentiment in den letzten zwei Monaten kehrten Finanzwerte in das Zentrum der Anlagestrategien zurück.

In den letzten acht Wochen hatten Hedgefonds überwiegend auf fallende Kurse im Finanzsektor gesetzt, nun jedoch dominieren wieder Long-Positionen – Wetten auf steigende Aktienkurse. Besonders im Fokus standen dabei Unternehmen in Nordamerika und Europa, so die Analyse von Goldman Sachs' Prime Brokerage Trading Desk, der den Handel von Hedgefonds beobachtet.