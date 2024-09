Schüsse auf Trump-Golfplatz schüren Angst vor Gewaltspirale

WASHINGTON/WEST PALM BEACH (dpa-AFX) - Nach Schüssen auf einem Golfklub von Ex-Präsident Donald Trump in Florida wächst in den USA nur wenige Wochen vor der Wahl die Sorge vor politischer Gewalt. Zwar sind noch viele Fragen offen zu dem, was sich am Sonntag in West Palm Beach ereignete und was die Bundespolizei FBI als einen möglichen weiteren Anschlagsversuch auf den republikanischen Präsidentschaftskandidaten wertet. Klar aber ist: Die Angst vor einer Eskalation der Gewalt im ohnehin aufgeheizten US-Wahlkampf ist enorm. Der Vorfall stellt Amerika, sein Volk und seine Demokratie einmal mehr auf die Probe.

Das FBI geht davon aus, dass ein mit einem Sturmgewehr bewaffneter Mann den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Trump am Sonntagnachmittag (Ortszeit) beim Golfspielen in seinem Club erschießen wollte. Der Secret Service, der in den USA für den Schutz hochrangiger Politiker zuständig ist, entdeckte den Verdächtigen nach eigenen Angaben wenige hundert Meter von Trump entfernt in den Büschen am Zaun um den Golfplatz und eröffnete das Feuer. Trump blieb unverletzt, der Verdächtige wurde kurz Zeit später festgenommen.