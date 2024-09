Netfonds AG (von Montega AG): Kaufen

Unternehmen: Netfonds AG

ISIN: DE000A1MME74



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 16.09.2024

Kursziel: 67,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christoph Hoffmann



Netfonds schließt nächste Übernahme im Investmentbereich ab

Netfonds hat jüngst eine weitere Übernahme im Investmentgeschäft kommuniziert. Dabei dürfte die M&A-Pipeline weiter gut gefüllt sein, da sich das Unternehmen insbesondere im Bereich des Asset Managements weiter verstärken möchte. In Anbetracht der soliden Kapitalmarktentwicklung bestätigen wir unsere FY-Prognose und erwarten in H2 eine deutliche Ergebnisbeschleunigung aufgrund der typischen Saisonalität des Geschäftsmodells.



Akquisition des Fondsvermittlungsgeschäfts der ehemaligen Immobilientochter NSI: Seit dem in 2021 erfolgten Spin-Off des Immobiliengeschäfts (NSI Asset AG) konzentriert sich Netfonds vollständig auf sein nicht kapitalintensives Plattformgeschäftsmodell. Verblieben ist einerseits eine exklusive Vertriebskooperation, durch die Netfonds bei Immobilientransaktionen der NSI attraktive Provisionen verdienen kann. Andererseits blieb Netfonds als Minderheitsaktionär mit einer at-equity-bilanzierten Beteiligung i.H.v. 29,8% inkl. einer Wandelanleihe (Nennwert: 5,2 Mio. EUR) am Unternehmen beteiligt. Bereits im letzten Capital Markets Call führte CFO Peer Reichelt aus, dass Netfonds perspektivisch sämtliche Anteile abgeben könnte, um die Fokussierung auf das Kerngeschäft zu erhöhen und Liquidität zu generieren, die wiederum für M&A genutzt werden könnte. Wir gehen davon aus, dass die Übernahme des Fondsvermittlungsgeschäfts einen ersten Schritt zur restlosen Trennung darstellt und werten den Kauf der Assets sowie die Deal-Ausgestaltung als positiv.



Kaufpreiszahlung mit Wandelanleihe und u.E. geringer Barkomponente: Das hochprofitable Fondsvermittlungsgeschäft mit über 20.000 Bestandskunden (umfasst u.a. die Plattform Fondsvermittlung24) generiert rd. 1,2 Mio. EUR Nettoerlöse p.a. und u.E. ein jährliches EBITDA von ca. 0,8 Mio. EUR (MONe). Dabei dürften die jährlichen Provisionserträge sehr stabil sein. Da Netfonds das Geschäft vor dem Spin-Off der NSI selbst aufgebaut hat, dürfte der Vorstand den Wert der Assets sowie die Kundenbasis bestens einschätzen können. Die Kaufpreiszahlung, die überwiegend in Form der NSI-Wandelanleihe (5,2 Mio. EUR) geleistet wurde, ist hierbei u.E. sehr geschickt, da der Wandlungspreis mehr als 100% entfernt vom Aktienkurs liegt, Netfonds u.E. zudem kein Interesse an einer Wandlung hat und die in der Anleihe gebundene Liquidität unmittelbar für diesen Zukauf genutzt werden kann. Der Cash-Bestand von Netfonds wird somit weitestegehend geschont und stattdessen mit einer 'Finanzanlage' gezahlt. Die neben der Anleihe gezahlte Barkomponente dürfte dabei gering sein (MONe: 1,8 Mio. EUR, Gesamtkaufpreis MONe: 7,0 Mio. EUR). Der gezahlte EBITDA-Multiple beläuft sich u.E. auf ~9x. Gemäß Vorstandsangaben bietet die Übernahme des Fondsvermittlungsgeschäfts weitere Synergiepotenziale, da den 20.000 Bestandskunden zukünftig ebenfalls Versicherungsprodukte angeboten werden könnten. Darüber hinaus gewinnt Netfonds knapp ein halbes Dutzend Mitarbeiter mit langjähriger Erfahrung in der Kundenbetreuung, die das deutlich zu kleine Direktkundenteam bei Netfonds hervorragend ergänzen bzw. erweitern. Auch wenn Netfonds sich auf ein B2B2C-Modell fokussiert, übernimmt Netfonds teils Kundenbestände von Maklern, die sich z.B. aus Altersgründen aus dem Geschäft zurückziehen. Diese können anschließend von Netfonds Direktkundenteam betreut werden, in das die neu gewonnenen Mitarbeiter integriert werden sollen.

Fazit: NF4 hat mit der Übernahme des Fondsvermittlungsgeschäfts der NSI bereits seine dritte Akquisition im laufenden Jahr abgeschlossen. In den nächsten Quartalen erwarten wir eine Fortsetzung der hohen M&A-Aktivität. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel.

