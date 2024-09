Katharina Heid von der Heid Immobilien GmbH über die Vorteile von Leverage und Nachhaltigkeit (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Walldorf (ots) - Der Immobilienmarkt verspricht nach wie vor lukrativeMöglichkeiten - und noch bessere, wenn man weiß, worauf es zu achten gilt. Umdas volle Potenzial aus ihren Immobilieninvestitionen herauszuholen, unterstütztKatharina Heid als zertifizierte Sachverständige für Immobilienbewertungen undGeschäftsführerin der Heid Immobilien GmbH sowohl Privatkunden als auchUnternehmen. Welche Vorteile dabei auch Leverage und Nachhaltigkeit bieten,erfahren Sie im Folgenden.Steigende Zinsen und volatile Aktienmärkte veranlassen immer mehr Menschen dazu,ihr Kapital in Immobilien zu investieren. Hier winken weiterhin attraktiveRenditen bei vergleichsweise geringem Risiko. Immobilieninvestitionen sind dahereine bewährte Strategie, um langfristig Vermögen aufzubauen. Besonders attraktivwird diese Anlageform durch die Möglichkeit, den sogenannten Leverage-Effekt zunutzen, der die Eigenkapitalrendite erheblich steigern kann. Der Leverage-Effektbeschreibt in der Finanzwelt die Hebelwirkung, die Fremdkapital auf dieRentabilität des Eigenkapitals haben kann. Vereinfacht gesagt: Durch dieAufnahme und Investition von zusätzlichem Fremdkapital können Anleger ihreEigenkapitalrendite steigern. Dadurch steigt das Potenzial für höhere Gewinne -allerdings erhöht sich auch das Risiko, sich stärker zu verschulden. "Es klingtparadox, doch eine zunehmende Verschuldung kann tatsächlich die Rentabilitäteiner Immobilieninvestition steigern", berichtet Katharina Heid von der HeidImmobilien GmbH. "Entscheidend ist, dass die Kosten des Fremdkapitals unterhalbder Gesamtkapitalrendite bleiben, weil andernfalls die Eigenkapitalrenditesinken und der Effekt verpuffen würde.""Im Vergleich zu Aktien bieten Immobilien mit einem Leverage von eins zu zehnentscheidende Vorteile", fährt die Expertin fort. "Das gilt insbesondere dann,wenn Investitionen in nachhaltige Lagen getätigt werden." Katharina Heid istqualifizierte Sachverständige für die Bewertung von bebauten und unbebautenImmobilien. Gemeinsam mit André Heid, der ebenfalls zertifizierterSachverständiger mit langjähriger Erfahrung in der Immobilienbranche ist, hatsie das Unternehmen Heid Immobilienbewertung aufgebaut, das Immobiliengutachtenfür eine breite Palette von Kunden, darunter Privatkunden, Unternehmen,öffentliche Einrichtungen, Gerichte und Steuerberater, erstellt. Mit etwa 5.000Gutachten pro Jahr ist die Heid Immobilien GmbH Marktführer in derImmobilienbranche. Gemeinsam bieten Katharina Heid und André Heid ihren Kundennicht nur finanzielle Vorteile, sondern auch rechtliche Sicherheit. Zudem stehensie Anlegern mit fundierter Beratung und umfassender Expertise zur Seite, um die