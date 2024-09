Tipps für die Effizienzsteigerung im Mittelstand durch KI (FOTO)

Kaiserslautern (ots) - In vielen Betrieben des Mittelstands ist man bestrebt,

die Effizienz zu steigern. Dies wird jedoch häufig durch Projektverzögerungen

oder Budgetüberschreitungen ausgebremst, was häufig auf ein unzureichendes

Anforderungsmanagement zurückzuführen ist. Wichtige Anforderungen werden

übersehen, Prozessabläufe bleiben unklar und es fehlen die richtigen Werkzeuge.

Diese Arbeitsweise verschwendet finanzielle und zeitliche Ressourcen und führt

zu Frustration unter der Belegschaft.



Abhilfe schaffen kann hier die künstliche Intelligenz, denn sie ist in der Lage,

zahlreiche Prozesse zu automatisieren, Daten zu analysieren und Fehlerpotenzial

direkt aufzuzeigen. Dies steigert die Effizienz enorm, vorausgesetzt, es wurden

klare Ziele gesetzt und die geeignete Anforderungsmanagement-Software mit darin

enthaltener KI ausgewählt. Mit den richtigen Voraussetzungen ist es möglich, das

Anforderungsmanagement in mittelständischen Unternehmen zu verbessern und so

eine eindeutige Effizienzsteigerung zu erwirken, was sowohl den Mitarbeitern als

auch den Kunden zugutekommt.









Da die KI in der Lage ist, eine Datenanalyse automatisiert durchzuführen, können

Abläufe so effizienter gestaltet werden. Mit einem automatisierten Abgleich von

Elementen mehrerer Projekte kann dadurch geprüft werden, ob ein bestimmtes

Element schon einmal in einem Projekt eingesetzt wurde. Die KI findet nicht nur

wörtliche Übereinstimmungen, sondern nimmt auch einen inhaltlichen Abgleich vor.

Dadurch zeigt sich, welche Inhalte aus früheren Projekten wiederverwendet werden

können. Dies reduziert den initialen Aufwand bei neuen Projekten und gestaltet

Projekte konsistenter.



Eine Analyse bereits erfasster Anforderungen kann zudem dazu genutzt werden, zu

untersuchen, ob identische oder ähnliche Anforderungen zum wiederholten Mal im

selben Projekt erstellt wurden. Liegt eine Übereinstimmung vor, erfolgt eine

Meldung der KI. Der Nutzer kann die doppelte Anforderung auf Missverständnisse

und Widersprüche untersuchen. Dadurch lassen sich Fehler und Probleme bei der

Entwicklung verhindern, Anforderungen bleiben konsistent und die Projektqualität

und -effizienz werden gesteigert.



Auch konkrete Arbeitsvorschläge, die auf vorhandenen Daten und Modellen im Tool

basieren, kann die KI geben. Eine solche Arbeitsassistenz erkennt, wenn eine

Teilaufgabe abgeschlossen ist oder eine neue Anforderung erstellt wurde, zeigt

Verbindungen zu anderen Anforderungen auf und informiert darüber, wie diese

miteinander verlinkt werden müssen. Dadurch werden die nachfolgend Seite 2 ► Seite 1 von 2



