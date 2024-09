Eurokurs steigt über 1,11 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag über 1,11 US-Dollar gestiegen. Die Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,1128 Dollar. Am Morgen hatte der Euro noch unter 1,11 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1126 (Freitag: 1,1081) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8987 (0,9024) Euro.

Dem Devisenmarkt fehlte es an klaren Impulsen. In der Eurozone und den USA wurden keine Konjunkturdaten aus der ersten Reihe veröffentlicht. EZB-Ratsmitglied Peter Kazimir stellte eine nächste Zinssenkung erst für den Dezember in Aussicht. Erst dann sei ein klareres Bild über die weitere konjunkturelle Entwicklung verfügbar. "Die Entscheidung der vergangenen Woche bedeutet keinesfalls, dass wir bei jedem Treffen die Zinsen senken werden", sagte Kazimir.