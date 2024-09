Kanzler Scholz nennt Hochwasser in Nachbarstaaten 'bedrückend'

ASTANA (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich über die aktuellen Überschwemmungen in mehreren europäischen Ländern betroffen gezeigt. "Die Hochwasser, die wir sehen, sind bedrückend", sagte der SPD-Politiker während seines Besuchs in Kasachstan. Er habe den Bürgern in den betroffenen Nachbarstaaten bereits Unterstützung zugesagt. "Wir werden helfen, soweit wir können."

In mehreren Ländern ist die Hochwasserlage kritisch - und die Opferzahlen steigen: Bei den verheerenden Regenfällen sind in Rumänien, Polen, Tschechien und Österreich mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. In weiten Teilen des riesigen Katastrophengebietes ist auch zu Wochenbeginn noch kilometerweit Land unter. Straßen und Felder sind überschwemmt, Keller und Häuser vollgelaufen, Dämme und Deiche teils zerstört./sak/DP/jha