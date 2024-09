RTL Group-Aktie: Neuer Schwung durch Stefan Raab?

➡️ WKN: ME03L0

Am Wochenende fand das Comeback von Stefan Raab statt. Die Aktie der RTL Group kann davon heute bereits profitieren, denn es wird nun eine wöchentliche Quiz-Show mit Stefan Raab bei RTL plus geben. Dadurch verspricht man sich enorme Mehreinnahmen beim Streaming-Dienst. Auch die Analysten sehen Kurspotenzial, daher wird nun eine Long-Position auf die RTL Group in verschiedenen Depots eröffnet.