Fonterelli: Drohende Wertberichtigungen für 2023/24 – Was Anleger wissen müssen Die Fonterelli GmbH & Co KGaA rechnet für das Geschäftsjahr 2023/24 mit erheblichen Wertberichtigungen in Höhe von rund 560 TEUR. Weitere Abschreibungen könnten den Gesamtbetrag auf bis zu 1.200 TEUR erhöhen.