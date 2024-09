Sebastian Weißschnur von Globale Finanzstrategen über die großen Vorteile eines Kredits aus dem Ausland (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Siegburg (ots) - Die Konditionen anderer Länder sind für Unternehmer undInvestoren oft deutlich besser als in Deutschland. So können auch Kredite ausdem Ausland enorme Vorteile bieten. Wer nicht über das entsprechende Know-howverfügt oder die Risiken scheut, findet bei Globale Finanzstrategen einenstarken Partner für die Realisierung von Auslandskrediten. Als Gründer und CEOder Unternehmensberatung für deutsche Unternehmer und Investoren ist SebastianWeißschnur Experte für internationale Finanzstrategien und verfügt über einglobales Netzwerk. Hier verrät er, mit welchen Vorteilen und Risiken Kredite ausdem Ausland verbunden sind und wie er seine Klienten in diesem Bereichunterstützen kann.Der Konjunkturrückgang und eine Wirtschafts- und Finanzpolitik, die Unternehmenmit Verboten und Restriktionen Steine in den Weg legt, machen Unternehmern undInvestoren in Deutschland das Leben schwer. Aktuell diskutierte Maßnahmen, wiebeispielsweise ein Lastenausgleich für Immobilienbesitzer, befeuern zudem diePläne vermögender Menschen, in unternehmerfreundliche Destinationen wie Dubaioder die Schweiz auszuwandern. Hinzu kommen stetig steigende Zinssätze, die eineVielzahl von Investitionen unattraktiv machen. Aufgrund der unvorteilhaftenEntwicklungen in Deutschland fürchten Unternehmer und Investoren nicht nur umihre finanzielle Freiheit und unternehmerische Wachstumschancen, sondern machensich auch zunehmend Sorgen um ihr Vermögen. "Für die Risikominimierung desBusiness und des Vermögens bedarf es internationaler Finanzstrategien", erklärtSebastian Weißschnur, Geschäftsführer von Globale Finanzstrategen. "Diese bergengleichzeitig große Potenziale: Ein Kredit aus dem Ausland bietet zum Beispiel imVergleich mit einem deutschen Kredit enorme Vorteile.""Dank unseres soliden globalen Netzwerks können wir frisches Kapital aus demAusland schnell und unkompliziert zu einem Zinssatz von null Prozentbeschaffen", fährt der Experte fort. Mit Globale Finanzstrategen, einerUnternehmensberatung für deutsche Unternehmer und Investoren, hilft er seinenKlienten dabei, sich vor den Risiken der deutschen Wirtschaft zu schützen undgleichzeitig von den gravierenden Vorteilen einer globalen Finanzstrategie zuprofitieren. Mit den Kernkompetenzen Vermögenssicherung, Kapitalbeschaffung undVermögensaufbau sowie einem umfangreichen Netzwerk entwickelt SebastianWeißschnur für seine Klienten internationale Konzepte, die es ihnen ermöglichen,mit minimalem Eigenkapitaleinsatz in überschaubarer Zeit ein Millionenvermögenaufzubauen. Dabei spielen auch Kredite aus dem Ausland mit ihren zahlreichenVorzügen eine zentrale Rolle, was es damit im Detail auf sich hat, hat Sebastian