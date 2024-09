Aliru GmbH und Universität Mannheim revolutionieren Vor-Ort-Meetings (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Microsoft Aktie Beiträge: 4.700 Beiträge:

Mannheim (ots) - Starke Unternehmen in der IT-Branche zeichnen sich unteranderem durch die Fähigkeit aus, sich stetig weiterzuentwickeln und neueInnovationen zu präsentieren. Eines dieser Unternehmen ist die Aliru GmbH, dieseit Kurzem mit der Universität Mannheim und dem BMWK zusammenarbeitet. IhreKI-basierte Software "Sally AI" wird dabei in eine Hardwarelösung integriert.Wie die Zusammenarbeit abläuft und welche Vorteile sich dabei bieten, erfahrenSie hier.Auch Universitäten stehen heute vor der Herausforderung, sich ständig an dieschnell verändernde Technologie anzupassen und Innovationen voranzutreiben. Denndie Integration neuer Technologien in den akademischen und administrativenBetrieb kann die Effizienz und Effektivität von Forschungs- und Lehrprozessenerheblich steigern. Daher bieten moderne Technologien wie Künstliche Intelligenzund automatisierte Systeme Hochschulen die Möglichkeit, ihre Arbeitsabläufe zuverbessern, den administrativen Aufwand zu reduzieren und den Wissensaustauschzu fördern. Durch die Implementierung solcher innovativen Lösungen, dietraditionelle Prozesse ersetzen oder ergänzen, können Universitäten erheblichenMehrwert erzielen und den Anforderungen der digitalen Welt besser gerechtwerden. "Allerdings schaffen selbst Universitäten diese Transformation oft nichtallein und benötigen daher die Hilfe von Experten, um moderne Technologien vollauszuschöpfen", sagt Julian Kissel, Geschäftsführer der Aliru GmbH."Wir streben nach Innovation und freuen uns, unsere Kunden als Experten dabei zuunterstützen", erklärt er weiter. Als Experte für Microsoft PowerApps undDynamics 365 bietet Julian Kissel umfassende Unterstützung bei der Planung,Entwicklung und Implementierung maßgeschneiderter CRM-Lösungen an. Mit seinemTeam aus zertifizierten Microsoft-Spezialisten optimiert er bestehendeGeschäftsprozesse durch innovative Ansätze wie die KI-gestützte "Sally AI".Diese Lösung erstellt nicht nur automatisierte Meeting-Transkription, sondernsteigert auch die Gesamteffizienz und hat Unternehmen in den letzten Jahrenerfolgreich zu erheblichen Umsatzsteigerungen verholfen. Auch die UniversitätMannheim macht sich die Expertise von Julian Kissel und seinem Team zunutze: Inenger Kooperation mit der Universität entwickelt die Aliru GmbH ein innovativesSprachaufnahme- und Analysesystem, das Vor-Ort-Meetings unterstützt, indem esautomatisch Gesprächsprotokolle erstellt, Zusammenfassungen generiert und diewichtigsten Informationen herausfiltert.